Code Vein II: Partner-System mit Beschwörungsmodus enthüllt

Code Vein II, das von Bandai Namco Studios entwickelte Action-RPG, nimmt Spielende mit auf eine epische Reise, in der sie die Zeit selbst als Waffe einsetzen, durch Vergangenheit und Gegenwart einer frei erkundbaren Welt reisen und einen dramatischen Kampf zur Rettung der Zukunft erleben.

Code Vein II bietet actiongeladenes RPG-Gameplay mit packenden Kämpfen und einem komplexen Fortschrittssystem für Charakter-, Waffen- und Fähigkeitsverbesserungen.

Spielende durchqueren gemeinsam mit ihren Gefährten weite Umgebungen, wobei das dynamische Partner-System eine entscheidende Rolle beim Bezwingen von schwierigen Gegnern und gewaltigen Bossen spielt.

Der Trailer zeigt verschiedene Features und den ersten Blick auf die Welt, in der die Spielenden zu Fuß oder mit ihrem Motorrad Forma unterwegs sind, während sie sich durch gespenstische Landschaften wie die von der Wiedergängerin Josée Anjou beherrschte Region der Versunkenen Stadt kämpfen.

Zusammen mit Lou MagMell, einem durch die Zeit reisenden Wiedergänger-Mädchen, das den Protagonisten mit ihrem eigenen Herzen wiederbelebt, begeben sich Spielende als Wiedergänger-Jäger auf die Mission, die Geschichte umzuschreiben und die Welt zu retten.

Ebenfalls enthüllt wird das neue Partner-System, das es den Spielenden ermöglicht, nahtlos zwischen zwei Kampfformen zu wechseln.

Im Beschwörungsmodus kämpfen diese unabhängig, um im Kampf zu unterstützen, während bei der Assimilation Partner mit dem Jäger verschmelzen, um ihm verbesserte Werte und verheerende Kräfte zu verleihen.

Der Trailer zeigt außerdem neue Käfige und Formae, darunter der zurückkehrende Hound Käfig, ein kritischer Finisher aus Code Vein, der wilde Wölfe beschwört, die Gegner Ichor entziehen sowie der neu eingeführte Reaper Käfig, der den Jäger mit einer Sense für weitreichende Angriffe und Konter ausstattet.

Formae erweitern die Kampfmöglichkeiten der Spielenden mit einer Vielzahl offensiver und defensiver Fähigkeiten, während Bequeathed Formae einzigartige Waffen beschwören. Darunter zum Beispiel das kolossale Großschwert „Absolute Executioner“, das in der Lage ist, mit einem einzigen, verheerenden Schlag Gegner zu erledigen.

Code Vein II erzählt eine komplexe Geschichte, in der die Charaktere durch Blut, Schicksal und Bestimmung miteinander verbunden sind. Die Handlung spielt in einer Zukunft, in der die letzten Menschen und die Wiedergänger in einer Welt am Rande des Zusammenbruchs ums Überleben kämpfen. Die Spielenden schlüpfen in die Rolle eines Wiedergänger-Jägers und greifen in Schlüsselmomente der Geschichte ein, um das Schicksal wichtiger Wiedergänger zu verändern, die verborgene Informationen zur Rettung der Zukunft verbergen.

Code Vein II bietet Action-RPG-Gameplay, in dem Spielende das aus Gegnern abgezogene Blut nutzen, um eine Vielzahl mächtiger Fähigkeiten freizuschalten, mit Blood Codes Kampfstrategien zu entwickeln und Waffen und Ausrüstungen, die Käfig genannt werden, im Kampf einsetzen. Das Spiel bietet außerdem ein tiefgehendes Anpassungssystem für den Protagonisten, mit dem Spielende ihre Charaktere bis ins Detail mit einer großen Auswahl an Einstellungen für Körpertyp, Frisur, Gesichtsausdrücken, Accessoires und Make-up individualisieren können.