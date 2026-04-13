Code Vein II: Patch 1.0.7 verbessert Performance und Gameplay-Balance

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Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Das Update 1.0.7 für Code Vein 2 verbessert Performance, Balance und das Spielerlebnis in späteren Durchläufen.

Code Vein 2 erhält mit Patch 1.0.7 ein neues Update, das sich auf Performance-Verbesserungen, Balancing-Anpassungen und allgemeine Quality-of-Life-Optimierungen konzentriert.

Im Fokus des Updates steht die Stabilität des Spiels, die durch verschiedene technische Anpassungen verbessert wurde. Dadurch sollen Ladezeiten, Performance und das allgemeine Spielgefühl in unterschiedlichen Situationen optimiert werden.

Zusätzlich wurden Balance-Anpassungen vorgenommen, die vor allem spätere Durchläufe betreffen. Diese sollen laut Beschreibung herausfordernder und gleichzeitig lohnender gestaltet werden, um den Wiederspielwert zu erhöhen.

Auch kleinere Komfortverbesserungen sind Teil des Updates, die das Spielerlebnis insgesamt runder und zugänglicher machen sollen.

Konkrete Details zu allen Änderungen wurden im Rahmen der Patch-Übersicht weiter ausgeführt.

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3 Kommentare Added

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  1. Katanameister 387500 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 13.04.2026 - 10:34 Uhr

    Das Spiel hab ich auch etwas aus den Augen verloren, werde noch warten bis ein besseres Angebot kommt, wird ja bis dahin fleißig gepatched.

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