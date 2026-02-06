Code Vein II: Performance‑ und Balance‑Updates in Arbeit

Bandai Namco bestätigt, dass Code Vein II in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Updates erhalten wird, die gezielt auf das Feedback der Community eingehen. Das Team kündigt an, sowohl die technische Performance als auch das Gameplay‑Balancing umfassend zu verbessern.
Im Fokus stehen zunächst die Framerate‑Stabilität und Performance‑Probleme. Besonders Bosskämpfe sollen spürbar flüssiger laufen, während die Last beim Erkunden der Spielwelt reduziert wird, um Stottern und Lag zu minimieren. Auch der Modus „Prioritize Action“ auf PS5 und Xbox Series XS soll optimiert werden, damit er seinem Namen gerecht wird.
Beim Balancing plant das Team mehrere Anpassungen: Die Reaktionsgeschwindigkeit von Ausweich‑ und Blockaktionen wird erhöht, und das Ausweichen insgesamt effektiver gestaltet. Zusätzlich soll das Treffer‑ und Steuerungsgefühl bestimmter Angriffe überarbeitet werden. Auch das Verhalten der Gegner wird angepasst, um das Kampferlebnis fairer und dynamischer zu machen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ach was, ein Spiel dass mal wieder unfertig veröffentlicht wurde.
Ich bin schockiert…
Ist ja aber eh nur Souls Mist also werde ich es eh nie kaufen.
Also das Übliche wieder, in einem halben Jahr sollte es adäquat laufen.
Ich bin drauf und dran bei quasi jedem Spiel jetzt bis zu einem Jahr zu warten. Bis auf die Like A Dragon Spiele, die liefen immer so wie sie es sollen.
Wann schauen sich mal andere branchen was in der Spiele Industrie ab 😂?
Autos – Vollpreis, 4er Reifen wird nachgereicht
Film auf disc – Vollpreis, letzte halbe Stunde 2 Wochen später als download
Fertig Essen aus der Dose – Vollpreis, Nudeln kommen gekocht ne Woche später in die Post 😂
Ey könnt ewig so weiter machen 🤣
Dann noch die Grafik aufpimpen und ich sehe es nicht mehr als Fehlkauf an… ärgere mich, dass ich dem Team so vertraut habe, da der erste Teil richtig gut war.