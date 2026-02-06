Code Vein II: Performance‑ und Balance‑Updates in Arbeit

5 Autor: , in News / Code Vein II
Übersicht
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Bessere Framerates, flüssigere Kämpfe, smartere Gegner – Entwickler versprechen kontinuierliche Verbesserungen für Code Vein II

Bandai Namco bestätigt, dass Code Vein II in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Updates erhalten wird, die gezielt auf das Feedback der Community eingehen. Das Team kündigt an, sowohl die technische Performance als auch das Gameplay‑Balancing umfassend zu verbessern.

Im Fokus stehen zunächst die Framerate‑Stabilität und Performance‑Probleme. Besonders Bosskämpfe sollen spürbar flüssiger laufen, während die Last beim Erkunden der Spielwelt reduziert wird, um Stottern und Lag zu minimieren. Auch der Modus „Prioritize Action“ auf PS5 und Xbox Series XS soll optimiert werden, damit er seinem Namen gerecht wird.

Beim Balancing plant das Team mehrere Anpassungen: Die Reaktionsgeschwindigkeit von Ausweich‑ und Blockaktionen wird erhöht, und das Ausweichen insgesamt effektiver gestaltet. Zusätzlich soll das Treffer‑ und Steuerungsgefühl bestimmter Angriffe überarbeitet werden. Auch das Verhalten der Gegner wird angepasst, um das Kampferlebnis fairer und dynamischer zu machen.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Code Vein II

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Xbox117 49800 XP Hooligan Bezwinger | 06.02.2026 - 17:40 Uhr

    Ach was, ein Spiel dass mal wieder unfertig veröffentlicht wurde.
    Ich bin schockiert…
    Ist ja aber eh nur Souls Mist also werde ich es eh nie kaufen.

    0
  3. Ash2X 314260 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 06.02.2026 - 19:19 Uhr

    Ich bin drauf und dran bei quasi jedem Spiel jetzt bis zu einem Jahr zu warten. Bis auf die Like A Dragon Spiele, die liefen immer so wie sie es sollen.

    0
  4. Spaxarrow 8500 XP Beginner Level 4 | 06.02.2026 - 20:37 Uhr

    Wann schauen sich mal andere branchen was in der Spiele Industrie ab 😂?
    Autos – Vollpreis, 4er Reifen wird nachgereicht
    Film auf disc – Vollpreis, letzte halbe Stunde 2 Wochen später als download
    Fertig Essen aus der Dose – Vollpreis, Nudeln kommen gekocht ne Woche später in die Post 😂

    Ey könnt ewig so weiter machen 🤣

    0
  5. the-last-of-me-x 82735 XP Untouchable Star 2 | 06.02.2026 - 20:48 Uhr

    Dann noch die Grafik aufpimpen und ich sehe es nicht mehr als Fehlkauf an… ärgere mich, dass ich dem Team so vertraut habe, da der erste Teil richtig gut war.

    0

Hinterlasse eine Antwort