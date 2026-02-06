Code Vein II: Performance‑ und Balance‑Updates in Arbeit

Bandai Namco bestätigt, dass Code Vein II in den kommenden Wochen und Monaten mehrere Updates erhalten wird, die gezielt auf das Feedback der Community eingehen. Das Team kündigt an, sowohl die technische Performance als auch das Gameplay‑Balancing umfassend zu verbessern.

Im Fokus stehen zunächst die Framerate‑Stabilität und Performance‑Probleme. Besonders Bosskämpfe sollen spürbar flüssiger laufen, während die Last beim Erkunden der Spielwelt reduziert wird, um Stottern und Lag zu minimieren. Auch der Modus „Prioritize Action“ auf PS5 und Xbox Series XS soll optimiert werden, damit er seinem Namen gerecht wird.

Beim Balancing plant das Team mehrere Anpassungen: Die Reaktionsgeschwindigkeit von Ausweich‑ und Blockaktionen wird erhöht, und das Ausweichen insgesamt effektiver gestaltet. Zusätzlich soll das Treffer‑ und Steuerungsgefühl bestimmter Angriffe überarbeitet werden. Auch das Verhalten der Gegner wird angepasst, um das Kampferlebnis fairer und dynamischer zu machen.