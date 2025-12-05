Code Vein II: Präsentiert brutalen Boss: The One-Armed Resurgence Offspring

27 Autor: , in News / Code Vein II
Übersicht
Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Neuer Gegner zeigt gnadenlose Duellkunst vor dem Release von Code Vein II im Januar 2026.

Code Vein II stellt mit The One-Armed Resurgence Offspring einen neuen Boss vor, der die Härte und Intensität des kommenden Action RPGs unmissverständlich demonstriert.

Die Kreatur führt eine monströse Klinge mit einer Präzision, die ihre duellartige Kampfweise hervorhebt.

Jeder Angriff zielt darauf ab, zu zerreißen, zu spalten und den Spieler komplett zu überwältigen.

Die Vorstellung des Bosses macht deutlich, dass euch ein Sturm aus rasanten Hieben, aggressiven Kombos und unbarmherziger Offensive erwartet.

Der Gegner verkörpert das Leitmotiv des Spiels, das auf gnadenlose Kämpfe, hohe Geschwindigkeit und taktische Reaktionen setzt.

Mit seinem Release am dreißigsten Januar zweitausendsechsundzwanzig erscheint Code Vein II auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC und führt die Fans der Reihe in ein noch düstereres, brutaler inszeniertes Abenteuer.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Code Vein II

27 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Eisbaer2405 43710 XP Hooligan Schubser | 05.12.2025 - 14:38 Uhr
      Antwort auf NoMercy2k9

      Sieht schon mal ganz anders aus als Teil 1, der war schlimm, allerdings nicht so sehr von Spielmechanik, das war typisches Soulslike light, sondern von den Outfits, die ganze Freizügigkeit hat meine Ehe in Gefahr gebracht.

      0
  5. Kenty 230630 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 05.12.2025 - 14:56 Uhr

    Langsam fangen mich Bosse an zu langweilen. Vielleicht sollten sich die Spielentwickler mal was anderes einfallen lassen als immer nur Gegend erkunden und dann einen Boss zu legen. Irgendwie ist es mittlerweile immer dasselbe.

    0
  6. kugelrund 1460 XP Beginner Level 1 | 05.12.2025 - 15:27 Uhr

    Der erste Teil hat mir gezeigt das ich im Soulslike Genre definitiv nichts verloren habe xD

    0
  7. MaTrial3003 75980 XP Tastenakrobat Level 3 | 05.12.2025 - 16:40 Uhr

    Find ich witzig, dass Zahlen bei euch neuerdings ausgeschrieben werden :
    „dreißigsten Januar zweitausendsechsundzwanzig“ 😀

    1
  8. SPQRaiden 60930 XP Stomper | 05.12.2025 - 19:14 Uhr

    Ich mag Souls Like Games, aber an Code Vein komme ich irgendwie nicht ran. Hatte den ersten gespielt, aber das hat mich so gar nicht abgeholt.

    0
  9. AffenCop 5745 XP Beginner Level 3 | 05.12.2025 - 20:55 Uhr

    Hoffentlich hat man wieder so viele kreativen Freiheiten beim gestalten des Charakters wie im ersten Teil

    0

Hinterlasse eine Antwort