Code Vein II: Präsentiert brutalen Boss: The One-Armed Resurgence Offspring

Code Vein II stellt mit The One-Armed Resurgence Offspring einen neuen Boss vor, der die Härte und Intensität des kommenden Action RPGs unmissverständlich demonstriert.
Die Kreatur führt eine monströse Klinge mit einer Präzision, die ihre duellartige Kampfweise hervorhebt.
Jeder Angriff zielt darauf ab, zu zerreißen, zu spalten und den Spieler komplett zu überwältigen.
Die Vorstellung des Bosses macht deutlich, dass euch ein Sturm aus rasanten Hieben, aggressiven Kombos und unbarmherziger Offensive erwartet.
Der Gegner verkörpert das Leitmotiv des Spiels, das auf gnadenlose Kämpfe, hohe Geschwindigkeit und taktische Reaktionen setzt.
Mit seinem Release am dreißigsten Januar zweitausendsechsundzwanzig erscheint Code Vein II auf Xbox Series X, Xbox Series S, PlayStation und PC und führt die Fans der Reihe in ein noch düstereres, brutaler inszeniertes Abenteuer.
Sieht schon episch aus
Sieht schon mal ganz anders aus als Teil 1, der war schlimm, allerdings nicht so sehr von Spielmechanik, das war typisches Soulslike light, sondern von den Outfits, die ganze Freizügigkeit hat meine Ehe in Gefahr gebracht.
Das sieht sehr altbacken aus…
Sieht schon nice aus. Fand Teil 1 schon klasse. Vielleicht mein erstes Highlight 2026.
Nicht wirklich meine Art von Spiel aber allen viel Spaß damit
Langsam fangen mich Bosse an zu langweilen. Vielleicht sollten sich die Spielentwickler mal was anderes einfallen lassen als immer nur Gegend erkunden und dann einen Boss zu legen. Irgendwie ist es mittlerweile immer dasselbe.
Der erste Teil hat mir gezeigt das ich im Soulslike Genre definitiv nichts verloren habe xD
Find ich witzig, dass Zahlen bei euch neuerdings ausgeschrieben werden :
„dreißigsten Januar zweitausendsechsundzwanzig“ 😀
Ich musste da auch schmunzeln 😉
Ich mag Souls Like Games, aber an Code Vein komme ich irgendwie nicht ran. Hatte den ersten gespielt, aber das hat mich so gar nicht abgeholt.
Hoffentlich hat man wieder so viele kreativen Freiheiten beim gestalten des Charakters wie im ersten Teil
Ein ganz schöner Brocken 😯