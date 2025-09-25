Code Vein II: Release-Termin zum neuen Action-RPG-Abenteuer

Im offiziellen Release-Trailer zu Code Vein II erfahrt ihr alles über Story, Partner und Gameplay! Dazu gibt es zwei weitere Videos für euch.

Mit dem offiziellen Release-Datum zu Code Vein II bestätigt Bandai Namco den Start eines neuen Kapitels der beliebten Action-RPG-Reihe.

Ab dem 30. Januar 2026 stürzt ihr euch in ein episches Abenteuer, das Waffenvielfalt, packende Bosskämpfe und eine dramatische Story miteinander verbindet.

Als Revenant habt ihr die Aufgabe, mit neuen Partnern das Schicksal eurer Welt neu zu schreiben und die Geheimnisse einer Vergangenheit zu enthüllen, die Zeit und Raum übersteigt.

In Code Vein II erwartet euch eine tiefgründige Geschichte, die an die Stärken des Vorgängers anknüpft und diese konsequent erweitert.

Neben der intensiven Charaktererstellung steht euch ein Arsenal an einzigartigen Waffen und Fähigkeiten zur Verfügung, die ihr strategisch einsetzen müsst, um die herausfordernden Kämpfe zu bestehen. Dank neuer Partner-Systeme erhaltet ihr dynamische Unterstützung, die das Gameplay noch vielseitiger macht.

Im Rahmen des Release-Trailers führt euch Gaming-Experte Dan Tack durch zentrale Elemente wie Exploration, Bossfights und Charakteranpassung, während Produzent Iizuka-san und Director Yoshimura-san spannende Einblicke in die Entwicklung und die innovativen Systeme des Spiels geben.

Code Vein II erscheint am 30. Januar 2026. Hier gibt es die neuen Videos zu sehen: