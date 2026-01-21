Code Vein II: Revenant Springs Trailer – Demo startet in wenigen Tagen

7 Autor: , in News / Code Vein II
Code Vein II zeigt neuen Revenant Springs Trailer: Demo startet in wenigen Tagen.

Mit einem frischen Trailer rückt Code Vein II die Revenant Springs in den Mittelpunkt und zeigt eine ungewöhnlich entspannte Seite der postapokalyptischen Welt.

Die Hot Springs dienen als Treffpunkt für eure Begleiter und setzen einen humorvollen Kontrast zur düsteren Atmosphäre des Spiels. Der Trailer stellt die Frage, mit welchem Partner ihr am liebsten in die Quellen abtauchen würdet, und liefert gleichzeitig neue Eindrücke der Charaktere und ihrer Interaktionen.

Parallel dazu kündigt das Team noch einmal die Character Creator-Demo an, die ab dem 23. Januar kostenlos auf Steam, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar sein wird. Der Editor bietet bis zu 64 Speicherplätze und ermöglicht es euch, eigene Designs auszuprobieren, bevor das vollständige Abenteuer beginnt. Die Demo soll einen umfassenden Eindruck davon vermitteln, wie flexibel und detailreich die Charaktergestaltung im zweiten Teil ausfällt.

Der vollständige Release von Code Vein II folgt nur wenige Tage später. Unter dem Motto Bound By Blood erscheint das Spiel am 30. Januar 2026 und setzt die Reihe mit neuen Schauplätzen, frischen Figuren und erweiterten Mechaniken fort. Die Kombination aus atmosphärischem Trailer, spielbarer Demo und nahendem Launch sorgt dafür, dass der Start des neuen Kapitels bereits greifbar ist.

7 Kommentare Added

  1. Drakeline6 190795 XP Grub Killer Man | 21.01.2026 - 08:06 Uhr

    @Z0RN Das ist Code Vein, nicht Greedfall 🙂
    Die Realwerbung hätts jetzt mMn nicht gebraucht 😀
    Die Demo werd ich irgendwann mal spielen.

  2. Sevalot 5960 XP Beginner Level 3 | 21.01.2026 - 08:16 Uhr

    Von mir gibt es die aller besten Kaffeebohnen frisch und gut. *Kaffee für Z0RN mach*. Schmeckt sehr gut auch ohne Zucker. Wie schon Drakeline6 schrieb ist es Code Vein und nicht Greedfall. 😅

  3. BLACK 8z 107990 XP Master User | 21.01.2026 - 08:39 Uhr

    Schade, ne Demo zu Greed Fall 2 hätte mich wirklich interessiert, Code Vein 2 interessiert mich dagegen überhaupt nicht.
    Ich verlange Wiedergutmachung! 😜😂

  5. Gunslinger 38970 XP Bobby Car Rennfahrer | 21.01.2026 - 09:49 Uhr

    Da hätte mich auch ein Trailer zu Greedfall II mehr interessiert 😄
    Code Vein spricht mich nämlich tatsächlich überhaupt nicht an.

