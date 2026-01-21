Code Vein II: Revenant Springs Trailer – Demo startet in wenigen Tagen

Mit einem frischen Trailer rückt Code Vein II die Revenant Springs in den Mittelpunkt und zeigt eine ungewöhnlich entspannte Seite der postapokalyptischen Welt.

Die Hot Springs dienen als Treffpunkt für eure Begleiter und setzen einen humorvollen Kontrast zur düsteren Atmosphäre des Spiels. Der Trailer stellt die Frage, mit welchem Partner ihr am liebsten in die Quellen abtauchen würdet, und liefert gleichzeitig neue Eindrücke der Charaktere und ihrer Interaktionen.

Parallel dazu kündigt das Team noch einmal die Character Creator-Demo an, die ab dem 23. Januar kostenlos auf Steam, Xbox Series X/S und PlayStation 5 verfügbar sein wird. Der Editor bietet bis zu 64 Speicherplätze und ermöglicht es euch, eigene Designs auszuprobieren, bevor das vollständige Abenteuer beginnt. Die Demo soll einen umfassenden Eindruck davon vermitteln, wie flexibel und detailreich die Charaktergestaltung im zweiten Teil ausfällt.

Der vollständige Release von Code Vein II folgt nur wenige Tage später. Unter dem Motto Bound By Blood erscheint das Spiel am 30. Januar 2026 und setzt die Reihe mit neuen Schauplätzen, frischen Figuren und erweiterten Mechaniken fort. Die Kombination aus atmosphärischem Trailer, spielbarer Demo und nahendem Launch sorgt dafür, dass der Start des neuen Kapitels bereits greifbar ist.