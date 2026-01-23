Code Vein II: The Retainer of Idris als neuen Boss enthüllt

Mit einem frischen Einblick erweitert Bandai Namco die Welt von Code Vein II um eine weitere bedrohliche Kreatur.

The Retainer of Idris stammt aus einer längst vergangenen Epoche und begegnet euch in einer Szene, die sofort für Spannung sorgt. Das Wesen betritt gemeinsam mit euch einen Aufzug und offenbart dabei seine tentakelbewehrte Gestalt, die den Ton für die kommenden Herausforderungen setzt.

Der neue Gegner reiht sich in die düstere Atmosphäre des Sequels ein, das erneut auf intensive Kämpfe, übernatürliche Bedrohungen und eine Welt setzt, die von uralten Mächten geformt wurde.

Die Präsentation des Monsters deutet an, wie stark Code Vein II seine ikonischen Bossbegegnungen weiterentwickelt und welche Rolle diese Kreaturen im Verlauf der Geschichte spielen werden.

Der Titel erscheint am 30. Januar 2026 und führt die Reihe mit neuen Charakteren, erweiterten Mechaniken und einer noch stärkeren Fokussierung auf seine vampirisch geprägte Welt fort. Spieler dürfen sich auf ein Abenteuer freuen, das die bekannten Elemente der Serie aufgreift und gleichzeitig neue Akzente setzt.