Code Vein II: Über 45 Minuten Spielszenen zum blutgetriebenen Action-RPGs

Code Vein II Preview-Video offenbart mehr Tiefe, Tempo und visuelle Wucht!

Das Team von IGN hatte die Gelegenheit, Code Vein II in einer exklusiven, 45-minütigen Preview-Session erstmals ausführlich zu erleben.

Laut der Vorschau von Rebekah Valentine zeigt sich der Nachfolger als deutlich weiterentwickeltes Action-Rollenspiel, das die Stärken des ersten Teils ausbaut und konsequent verbessert.

In Code Vein II erwartet euch ein schnelleres, flüssigeres und visuell beeindruckenderes Kampfsystem, das stärker auf Dynamik und taktische Entscheidungen setzt. Die Entwickler scheinen besonderen Wert auf ein reiferes Gameplay-Design und eine intensivere Atmosphäre gelegt zu haben, um die emotionale Tiefe der Geschichte besser zu transportieren.

Obwohl es sich nicht zwangsläufig um eine direkte Fortsetzung handelt, vermittelt Code Vein II das Gefühl einer vollendeten Vision dessen, was der Vorgänger erreichen wollte. Das Spiel kombiniert stilvolle Kämpfe, komplexe Charakterentwicklung und eindrucksvolle Schauplätze zu einem Erlebnis, das Soulslike-Fans und Anhänger japanischer Action-RPGs gleichermaßen ansprechen könnte.

  1. Wartenaufwunder 136190 XP Elite-at-Arms Silber | 14.10.2025 - 11:08 Uhr

    Hab mir zuletzt Teil 1 für nen schmalen Taler geholt…. weil mir der 2 Trailer zum Teil 2 gut gefallen hat

    0
    • Ash2X 298320 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 14.10.2025 - 12:11 Uhr
      Antwort auf Wartenaufwunder

      Ironischetweise würde man die beiden Spiele wohl kaum in Verbindung bringen wenn man es nicht weiß.
      Teil 1 war allerdings ziemlich stark und eines der zugänglicheren Soulslikes ohne Tiefe einzusparen. Ich kaufe mir vielleicht die Xbox Version nochmal nachdem ich es damals im GP gespielt habe und auch 2x auf PS 😅

      1

