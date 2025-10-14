Code Vein II: Über 45 Minuten Spielszenen zum blutgetriebenen Action-RPGs

Das Team von IGN hatte die Gelegenheit, Code Vein II in einer exklusiven, 45-minütigen Preview-Session erstmals ausführlich zu erleben.

Laut der Vorschau von Rebekah Valentine zeigt sich der Nachfolger als deutlich weiterentwickeltes Action-Rollenspiel, das die Stärken des ersten Teils ausbaut und konsequent verbessert.

In Code Vein II erwartet euch ein schnelleres, flüssigeres und visuell beeindruckenderes Kampfsystem, das stärker auf Dynamik und taktische Entscheidungen setzt. Die Entwickler scheinen besonderen Wert auf ein reiferes Gameplay-Design und eine intensivere Atmosphäre gelegt zu haben, um die emotionale Tiefe der Geschichte besser zu transportieren.

Obwohl es sich nicht zwangsläufig um eine direkte Fortsetzung handelt, vermittelt Code Vein II das Gefühl einer vollendeten Vision dessen, was der Vorgänger erreichen wollte. Das Spiel kombiniert stilvolle Kämpfe, komplexe Charakterentwicklung und eindrucksvolle Schauplätze zu einem Erlebnis, das Soulslike-Fans und Anhänger japanischer Action-RPGs gleichermaßen ansprechen könnte.