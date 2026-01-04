Code Vein II überrascht mit neuen Charakter‑Presets: So frei war die Hunter‑Erstellung noch nie.

Code Vein II rückt die Erstellung eines eigenen Revenant‑Hunters in den Mittelpunkt und präsentiert dafür ein System, das auf vorbereiteten Charakter‑Presets basiert.

Die Gestaltung beginnt mit der Auswahl eines Grundmodells, das als Ausgangspunkt für die weitere Entwicklung dient.

Code Vein II setzt dabei auf vorgefertigte Optionen, die als solide Basis für individuelle Anpassungen gedacht sind und den Einstieg in die Charaktergestaltung erleichtern. Die Presets bilden den Rahmen, in dem der Spieler seinen Revenant‑Hunter Schritt für Schritt formen kann.

Die Beschreibung hebt hervor, dass die Erstellung eines Revenants in Code Vein II eine klare Vorgehensweise erfordert. Die Wahl eines geeigneten Presets wird als erster strategischer Schritt dargestellt, der den weiteren Verlauf der Anpassung beeinflusst.

Die vorgefertigten Modelle dienen als effiziente Grundlage, um den Charakter gezielt weiterzuentwickeln. Die Struktur der Presets ermöglicht es, schnell ein funktionales Design zu wählen und anschließend die Feinheiten der Figur zu gestalten.

Im weiteren Verlauf wird betont, dass die Charaktererstellung in Code Vein II nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf kreative Freiheit ausgelegt ist. Die Presets bilden den Startpunkt, während die eigentliche Gestaltung durch individuelle Anpassungen entsteht. D

Die Videobeschreibung legt nahe, dass die Kombination aus festen Grundmodellen und freier Ausgestaltung eine dynamische Charakterentwicklung ermöglicht. Die Erstellung des Revenant‑Hunters wird dadurch zu einem Prozess, der sowohl planvoll als auch kreativ abläuft.