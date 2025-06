Code Vein II: Wiedergänger vereinen sich durch Blut

Autor:, in / Code Vein II

Image: Bandai Namco Entertainment Inc.

Code Vein II erzählt eine epische Geschichte, die die Zeit in einer gespenstischen Welt überwindet.

Bandai Namco Entertainment kündigte Code Vein II an, das nächste große Action-RPG von Bandai Namco Studios und ein Nachfolger des 2019 erschienenen Hits Code Vein.

Der Debüt-Trailer, der auf dem Summer Game Fest gezeigt wurde, stellt eine post-apokalyptische Welt vor, in der die Erinnerungen an den Verlust durch die Zeit hallen und das Schicksal der Revenants und der Menschheit am seidenen Faden hängt.

Dynamische Action mit strategischen Kämpfen, erkundbare Umgebungen, intensive Bosskämpfe und denkwürdige Charaktere, die die reichhaltige Geschichte vorantreiben, fordern die Spieler dazu auf, die Zeit selbst als Waffe einzusetzen.

Code Vein II erscheint im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über Steam.

Code Vein II bietet eine tiefgründige Geschichte, in der Spieler und Charaktere durch Blut, Schicksal und Bestimmung miteinander verbunden sind. Das Spiel spielt in einer Zukunft, in der die letzten Überreste der Menschheit und die Revenants gegen eine Welt kämpfen, die kurz vor dem Zusammenbruch steht.

Nach dem plötzlichen Auftauchen einer Bedrohung, die als Luna Rapacis bekannt ist, sind die Revenants dem Wahnsinn verfallen und haben sich in furchterregende Kreaturen, die Horrors, verwandelt.

Ein Revenant Hunter, der von einem mysteriösen Mädchen namens Lou geführt wird, besitzt die Macht, in die Vergangenheit zu reisen und das Schicksal der Welt neu zu gestalten.

In der Rolle des Rächerjägers greift der Spieler in Schlüsselmomente der Geschichte ein, um die Schicksale wichtiger Rächer zu verändern, die verborgene Wahrheiten und Informationen enthüllen, um die Zukunft zu retten.

Die Spieler begeben sich auf eine Reise durch eine Welt, die sich über zwei Epochen erstreckt, in der Entscheidungen Gewicht haben und jeder Kampf Geschick und Entschlossenheit auf die Probe stellt.

Code Vein II bietet ein für ein Action-RPG unverwechselbares Gameplay, in dem die Spieler das Blut ihrer Feinde nutzen, um eine Vielzahl mächtiger Fähigkeiten freizuschalten, mit Blutcodes eine Strategie für den Kampf zu entwickeln und einzigartige Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die so genannten Kerker, zu nutzen, um herausfordernde Feinde und epische Bosse zu besiegen.

Die Spieler können sich auch mit mächtigen Partnerverbündeten zusammenschließen, die an ihrer Seite kämpfen und ihre Fähigkeiten verbessern. Jeder Partner verfügt über besondere Fähigkeiten und tiefe erzählerische Verbindungen, die die Reise prägen.