Code Vein II: Zenon Gryfgote tritt ins Rampenlicht

Code Vein II stellt Zenon Gryfgote im neuen Charaktertrailer vor. Die Figur tritt mit einer klaren Botschaft auf, die Mut und Entschlossenheit betont und den Ton für die kommenden Ereignisse im Spiel setzt. Der Trailer zeigt Zenon als jemanden, der das Potenzial anderer erkennt und in eine Kraft verwandelt, die selbst in schwierigen Momenten Hoffnung vermittelt.

Der Release von Code Vein II ist für den 30. Januar 2026 geplant. Mit dem neuen Trailer erhält die Community einen weiteren Vorgeschmack darauf, wie sich das Sequel weiterentwickelt und welche Figuren die Geschichte prägen werden.