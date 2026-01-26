Code Vein: Um diese Uhrzeit beginnt der Early Access und Launch

Spieler der Deluxe‑ und Ultimate‑Editionen von Code Vein II erhalten früheren Zugang zum Spiel und können sich bereits am 27. Januar um 0:00 Uhr in den Kampf stürzen.
Alle anderen schließen sich nur wenige Tage später an, wenn das Spiel am 30. Januar um 0:00 Uhr offiziell erscheint.
Bis zum Release von Code Vein II könnt ihr euch die Zeit mit dem kostenlosen Character-Editor vertreiben.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
2 Kommentare AddedMitdiskutieren
Auch hier ist ein Vorabzugang vollkommen unnötig, warten ist die beste Lösung.
Juhuu freue mich schon