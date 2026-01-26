Code Vein: Um diese Uhrzeit beginnt der Early Access und Launch

Um diese Uhrzeit beginnt der Early Access und Launch von Code Vein II.

Spieler der Deluxe‑ und Ultimate‑Editionen von Code Vein II erhalten früheren Zugang zum Spiel und können sich bereits am 27. Januar um 0:00 Uhr in den Kampf stürzen.

Alle anderen schließen sich nur wenige Tage später an, wenn das Spiel am 30. Januar um 0:00 Uhr offiziell erscheint.

Bis zum Release von Code Vein II könnt ihr euch die Zeit mit dem kostenlosen Character-Editor vertreiben.