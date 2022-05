Codemasters: Cheshire-Studio schließt sich Criterion an

Codemasters Cheshire schließt sich Criterion Games an, um an der Zukunft der Need for Speed-Marke zu arbeiten.

Nachdem es zuletzt Gerüchte gegeben hatte, Codemasters Cheshire könnte Criterion Games bei der Entwicklung des nächsten Need for Speed-Ablegers zur Seite stehen, kündigte Electronic Arts nun sogar den Zusammenschluss der beiden Studios an.

Dank dieser Maßnahme wird die Präsenz Criterions verdoppelt und das Entwicklerstudio fortan mit dem ursprünglichen Criterion-Team in Guildford und dem Cheshire-Team über zwei Hubs verfügen, um unter der Führung von General Manager Matt Webster an der Zukunft von Need for Speed zu arbeiten.

„Diese Integration baut auf der engen Partnerschaft auf, die die beiden Studios in den letzten Monaten entwickelt haben. Wir teilen gemeinsame Werte und ähnliche Kulturen und sind fest davon überzeugt, dass die Vereinigung des enormen Erfahrungsschatzes beider Teams uns helfen wird, unseren Spielern die bestmöglichen Rennerlebnisse zu bieten“, so ein Sprecher von Electronic Arts.