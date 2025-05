Codemasters: Es ist vorbei: Entwicklung weiterer Rally-Spiele eingestellt

Autor:, in / Codemasters

Die Reise der legendären Rally-Entwickler von Codemasters erreicht ihren Schlusspunkt. In einem offiziellen Entwicklungs-Update vom 30. April 2025 gibt das Team bekannt, dass mit dem Release der Hard Chargers-Erweiterung und der abgelaufenen 2024er-Saison keine weiteren Inhalte oder Spiele mehr in Entwicklung sind. Die Arbeit an neuen Rally-Titeln wird vorerst „pausiert“.

EA SPORTS WRC, veröffentlicht im Jahr 2023, bleibt weiterhin verfügbar – sowohl für bestehende als auch für neue Spieler. Die Entwickler betonen, dass das Spiel als Vermächtnis ihrer Leidenschaft für den Rallysport erhalten bleiben soll. Für viele Fans war es das bislang authentischste Rally-Erlebnis auf digitalen Strecken.

Das Ende dieser Ära markiert auch den Abschluss einer jahrzehntelangen Reise, die mit Colin McRae Rally begann, über die DiRT-Reihe führte und schließlich in der WRC-Lizenz ihren Höhepunkt fand.

Mit einer emotionalen Botschaft bedankt sich das Team bei allen Fans, die sie über die Jahre begleitet haben – und überlässt die Zukunft des virtuellen Rallysports nun anderen.