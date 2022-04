Codemasters: Studio unterstützt Criterion bei zukünftigen Need for Speed-Spielen

Laut dem Insider Tom Henderson wird Ubisoft Cheshire nicht nur, wie von ihm vormals berichtet, an der Entwicklung des nächsten Need for Speed-Teils beteiligt sein.

Vielmehr wird das Studio aller Voraussicht nach gemeinsam mit Criterion Games an weiteren zukünftigen Ablegern der beliebten Rennspielserie arbeiten.

Seine Informationen bezieht Henderson aus einem LinkedIn-Beitrag von Pete Johnson, der für EA als Senior Recruiter arbeitet und auf der Suche nach einem neuen Producer für das Studio ist:

„Wir suchen einen erfahrenen Producer für das Studio, während wir uns auf eine außergewöhnliche Reise begeben, um die Zukunft von Need for Speed zu liefern.“

„Codemasters Cheshire wird mit Criterion Games zusammenarbeiten, um die Zukunft von Need for Speed zu gestalten. Beginnend mit dem nächsten Need for Speed-Titel und der Ausweitung auf zukunftsweisende Initiativen wird Codemasters Cheshire mit Criterion an der kreativen, technischen und Feature-Umsetzung im Dienste der in der Need for Speed-Strategie umrissenen Vision arbeiten.“