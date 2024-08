Coffee Talk Tokyo: Barista nehmen wieder Bestellungen auf

Autor:, in / Coffee Talk Tokyo

In Coffee Talk Tokyo werden Spieler wieder zum Barista und führen interessante Gespräche im Nachtcafe.

Coffee Talk Tokyo, der Nachfolger von Coffee Talk aus dem Jahr 2020 und Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly aus dem Jahr 2023, wird im Jahr 2025 für alle Fans auf PC via Steam, PlayStation 5, Xbox One (X|S-kompatibel) und Nintendo Switch erscheinen.

Wie während Nintendos Indie World-Showcase enthüllt wurde, ist Coffee Talk Tokyo der nächste Teil der beliebten Coffee Talk-Reihe von Visual Novel-Spielen, die in einer alternativen nahen Zukunft spielt, in der Menschen und fantastische Wesen zusammenkommen.

Der Spieler schlüpft in die Rolle des mysteriösen Barista, der ein offenes Ohr hat, sanfte Ratschläge erteilt und eine Auswahl an köstlichen, handgefertigten warmen Getränken serviert.

Coffee Talk Tokyo entführt den Spieler in ein völlig neues – aber seltsam vertrautes – Nachtcafé, diesmal in einer Tokioter Seitenstraße. Mit einer Reihe neuer Charaktere (und einem oder zwei bekannten Gesichtern) wird Coffee Talk Tokyo die Fans in neue Themen und Handlungsstränge einführen.

Wieder schlüpft der Spieler in die Rolle des Barista und nimmt Getränkebestellungen von Kunden wie Kenji, einem traditionellen Kappa-Gehaltsempfänger, der dem Ruhestand entgegensieht, Vin, dem Assistenten des Baristas, der mit den täglichen Folgen einer vergangenen Katastrophe zu kämpfen hat, und Ayame, einem munteren Geist, der versucht, mit seinem (Nach-)Leben weiterzumachen, entgegen.

Neben den neuen Kunden wird es in Coffee Talk Tokyo auch einen neuen Soundtrack geben, der wieder von Andrew „AJ“ Jeremy komponiert wurde, dem Komponisten der beiden vorherigen Coffee Talk-Spiele.

Außerdem kehren Anna Winterstein, die Co-Autorin von Coffee Talk: Hibiscus and Butterfly, und Kimitaka Ogawa, der japanische Übersetzer der beiden Coffee Talk-Spiele, zurück und sind nun Teil des Autorenteams.

Darüber hinaus können die Spieler ihre Milchkaffee-Kunst mit den neuen Streuschablonen auf ein neues Niveau bringen und sich mit einigen bekannten Charakteren in der verbesserten Tomodachill-App für soziale Medien im Spiel austauschen.