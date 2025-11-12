Coffee Talk Tokyo: Kaffeeklatsch für März 2026 datiert

Coffee Talk Tokyo wurde mit einem neuen Trailer für 5. März 2026 auf PC und Konsolen datiert.

Chorus Worldwide bringt Coffee Talk Tokyo, das nächste eigenständige Kapitel der Coffee Talk-Reihe, am 5. März 2026 weltweit für Steam (PC), PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch heraus.

Coffee Talk Tokyo wurde von Chorus Worldwide zusammen mit Toge Productions entwickelt und erweitert das gemütliche Universum um eine neue Stadt, neue Charaktere, neue Spieloptionen und neue Geschichten, die es zu entdecken gilt. Es lädt die Spieler wieder dazu ein, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und Kontakte zu knüpfen … eine Tasse nach der anderen!

Coffee Talk Tokyo wird es auch in einer Collector’s Edition geben, die Folgendes enthält:

Ein City-Pop-Album mit 10 Titeln

Das Kapitel „Seattle Prologue“

Ein digitales Artbook im Spiel