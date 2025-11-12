Coffee Talk Tokyo: Kaffeeklatsch für März 2026 datiert

Chorus Worldwide bringt Coffee Talk Tokyo, das nächste eigenständige Kapitel der Coffee Talk-Reihe, am 5. März 2026 weltweit für Steam (PC), PlayStation 5, Xbox und Nintendo Switch heraus.
Coffee Talk Tokyo wurde von Chorus Worldwide zusammen mit Toge Productions entwickelt und erweitert das gemütliche Universum um eine neue Stadt, neue Charaktere, neue Spieloptionen und neue Geschichten, die es zu entdecken gilt. Es lädt die Spieler wieder dazu ein, sich Zeit zu nehmen, zuzuhören und Kontakte zu knüpfen … eine Tasse nach der anderen!
Coffee Talk Tokyo wird es auch in einer Collector’s Edition geben, die Folgendes enthält:
- Ein City-Pop-Album mit 10 Titeln
- Das Kapitel „Seattle Prologue“
- Ein digitales Artbook im Spiel
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich möchte Teil 1, Teil 2 war auch gut… Wenn auch etwas unspannender. Mal abwarten wie sich Teil 3 schlägt, „noch“ brauch ich es nicht.
Oh wie geil. Danke danke danke für die Info. Endlich gibt es einen Release-Termin. Habe schon so lange darauf gewartet. Für mich eines der besten News überhaupt. Sollte die Collector’s Edition für die Xbox erscheinen wird die gekauft. Freue mich riesig drauf 😍😍😍
Könnte eines der interessanteren Cozy Games sein.
Yes! Damit haben wir den bisher einzigen zukünftigen Titel, auf den ich mich freue. Sehr gut.
Kenne ich nicht. Ist jetzt auch nichts für mich. 😃
OK viel Spaß allen damit sagt mir nichts und deswegen bin ich Raus