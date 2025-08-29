Coffee Talk Tokyo: Neue V2-Demo ab sofort verfügbar

Chorus Worldwide hat die V2-Demo von Coffee Talk Tokyo veröffentlicht und damit einen erweiterten Einblick in das nächste eigenständige Kapitel der beliebten Reihe ermöglicht.
Die Demo ist ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox spielbar und enthält den kompletten ersten Tag, einen Vorgeschmack auf Tag 2 sowie die Einführung neuer Charaktere. #
Darüber hinaus bietet sie eine vollständige Lokalisierung in neun Sprachen, darunter Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, brasilianisches Portugiesisch, Spanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch sowie Koreanisch.
Coffee Talk Tokyo versteht sich als spätnächtlicher digitaler Zufluchtsort, in dem jede Tasse Kaffee eine Geschichte erzählt. Vor der Kulisse neonbeleuchteter Nächte Tokios begegnen Spieler einer neuen Besetzung von Figuren, servieren Getränke und beeinflussen Gespräche durch bedeutsame Entscheidungen. Damit knüpft das Spiel an die Erzähltradition der Serie an und erweitert sie um eine frische kulturelle und atmosphärische Perspektive.
Oh man das heißt hoffentlich das der Release bald erfolgt. Es hieß 2025. Ich brauche keine Demo. Will mich nicht spoilern lassen. Wird gleich vorbestellt. Gehört zu meinen lieblings Franchises überhaupt. Die beiden Vorgänger habe ich auch gekauft 💚💚💚
Wollte dir gerade The Red String Club empfehlen, dann aber im XB Store gesehen, dass es das Spiel nur für PC gibt.
Geht in ähnliche Richtung wie Coffee Talk.
Cool, danke dir für den Tipp. Ist vorgemerkt, sieht sehr interessant aus. Liebe das Cyberpunk Setting. Sollte es mit der nächsten Xbox Konsole wirklich Steam etc. geben könnte ich es ja spielen🙂
Ich kann das Spiel null einschätzen und es sieht schon interessant aus, aber ka ob es was für mich ist🤔
Na dann husch, jetzt sofort die Demo probieren 🤣🤣🤣
Das Storystellung, Charaktere, Feeling und Atmosphäre sind großartig. Ich bin großer Fan der ersten beiden Teile, kann ich nur empfehlen.
Na dann werde ich das doch mal ausprobieren, danke👍🏻
Schon Teil 2 hab ich noch gar nicht wirklich gespielt. Muss ich echt schnell nachholen
Ich liebe die Reihe. Die ersten beiden Teile waren einfach perfekt um runter zu kommen. Der Soundtrack ist ein Gedicht. ❤️
Genau deswegen habe ich die Soundtracks als Vinyl daheim. Entspannung pur🙂💚
Die Chara Sprites sehen richtig gut aus.
Muss unbedingt noch den zweiten spielen, der erste war echt chillige Erfahrung.
Mehr VN als Spiel, aber trotzdem ganz cool.
Schau ich mir mal an, könnte gut sein.
Wird auf jeden Fall gekauft das game, die Vorgänger waren schon top 😅✌🏻