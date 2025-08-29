Coffee Talk Tokyo: Neue V2-Demo ab sofort verfügbar

Chorus Worldwide hat die V2-Demo von Coffee Talk Tokyo veröffentlicht und damit einen erweiterten Einblick in das nächste eigenständige Kapitel der beliebten Reihe ermöglicht.

Die Demo ist ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox spielbar und enthält den kompletten ersten Tag, einen Vorgeschmack auf Tag 2 sowie die Einführung neuer Charaktere. #

Darüber hinaus bietet sie eine vollständige Lokalisierung in neun Sprachen, darunter Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, brasilianisches Portugiesisch, Spanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch sowie Koreanisch.

Coffee Talk Tokyo versteht sich als spätnächtlicher digitaler Zufluchtsort, in dem jede Tasse Kaffee eine Geschichte erzählt. Vor der Kulisse neonbeleuchteter Nächte Tokios begegnen Spieler einer neuen Besetzung von Figuren, servieren Getränke und beeinflussen Gespräche durch bedeutsame Entscheidungen. Damit knüpft das Spiel an die Erzähltradition der Serie an und erweitert sie um eine frische kulturelle und atmosphärische Perspektive.