Coffee Talk Tokyo: Neue V2-Demo ab sofort verfügbar

Image: Chorus Worldwide Games

Chorus Worldwide veröffentlicht erweiterte Coffee Talk Tokyo Demo mit neuen Figuren, Day-1-Inhalten und Mehrsprachigkeit!

Chorus Worldwide hat die V2-Demo von Coffee Talk Tokyo veröffentlicht und damit einen erweiterten Einblick in das nächste eigenständige Kapitel der beliebten Reihe ermöglicht.

Die Demo ist ab sofort auf Steam, PlayStation 5 und Xbox spielbar und enthält den kompletten ersten Tag, einen Vorgeschmack auf Tag 2 sowie die Einführung neuer Charaktere. #

Darüber hinaus bietet sie eine vollständige Lokalisierung in neun Sprachen, darunter Englisch, Japanisch, Deutsch, Französisch, brasilianisches Portugiesisch, Spanisch, vereinfachtes und traditionelles Chinesisch sowie Koreanisch.

Coffee Talk Tokyo versteht sich als spätnächtlicher digitaler Zufluchtsort, in dem jede Tasse Kaffee eine Geschichte erzählt. Vor der Kulisse neonbeleuchteter Nächte Tokios begegnen Spieler einer neuen Besetzung von Figuren, servieren Getränke und beeinflussen Gespräche durch bedeutsame Entscheidungen. Damit knüpft das Spiel an die Erzähltradition der Serie an und erweitert sie um eine frische kulturelle und atmosphärische Perspektive.

12 Kommentare Added

  1. Robilein 1147930 XP Xboxdynasty Legend Silber | 29.08.2025 - 08:15 Uhr

    Oh man das heißt hoffentlich das der Release bald erfolgt. Es hieß 2025. Ich brauche keine Demo. Will mich nicht spoilern lassen. Wird gleich vorbestellt. Gehört zu meinen lieblings Franchises überhaupt. Die beiden Vorgänger habe ich auch gekauft 💚💚💚

    • Homunculus 267400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.08.2025 - 09:24 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Wollte dir gerade The Red String Club empfehlen, dann aber im XB Store gesehen, dass es das Spiel nur für PC gibt.

      Geht in ähnliche Richtung wie Coffee Talk.

      • Robilein 1147930 XP Xboxdynasty Legend Silber | 29.08.2025 - 09:51 Uhr
        Antwort auf Homunculus

        Cool, danke dir für den Tipp. Ist vorgemerkt, sieht sehr interessant aus. Liebe das Cyberpunk Setting. Sollte es mit der nächsten Xbox Konsole wirklich Steam etc. geben könnte ich es ja spielen🙂

  2. NuevoDios 5070 XP Beginner Level 3 | 29.08.2025 - 08:19 Uhr

    Ich kann das Spiel null einschätzen und es sieht schon interessant aus, aber ka ob es was für mich ist🤔

    • Robilein 1147930 XP Xboxdynasty Legend Silber | 29.08.2025 - 08:55 Uhr
      Antwort auf NuevoDios

      Na dann husch, jetzt sofort die Demo probieren 🤣🤣🤣

      Das Storystellung, Charaktere, Feeling und Atmosphäre sind großartig. Ich bin großer Fan der ersten beiden Teile, kann ich nur empfehlen.

  3. Banshee3774 125072 XP Man-at-Arms Gold | 29.08.2025 - 08:30 Uhr

    Schon Teil 2 hab ich noch gar nicht wirklich gespielt. Muss ich echt schnell nachholen

  4. buimui 434710 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 29.08.2025 - 09:17 Uhr

    Ich liebe die Reihe. Die ersten beiden Teile waren einfach perfekt um runter zu kommen. Der Soundtrack ist ein Gedicht. ❤️

    • Robilein 1147930 XP Xboxdynasty Legend Silber | 29.08.2025 - 10:22 Uhr
      Antwort auf buimui

      Genau deswegen habe ich die Soundtracks als Vinyl daheim. Entspannung pur🙂💚

  5. Homunculus 267400 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 29.08.2025 - 09:26 Uhr

    Die Chara Sprites sehen richtig gut aus.
    Muss unbedingt noch den zweiten spielen, der erste war echt chillige Erfahrung.
    Mehr VN als Spiel, aber trotzdem ganz cool.

  7. Rotten 67345 XP Romper Domper Stomper | 29.08.2025 - 10:25 Uhr

    Wird auf jeden Fall gekauft das game, die Vorgänger waren schon top 😅✌🏻

