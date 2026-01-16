Coffee Talk Tokyo: Veröffentlichung auf Mai verschoben

Die Veröffentlichung von Coffee Talk Tokyo wurde offiziell um zwei Monate nach hinten verschoben.

Eigentlich sollte die Coffee Talk-Reihe mit dem Spin-Off Coffee Talk Tokyo im März in ihr nächstes Kapitel starten. Daraus wird leider nichts, wie Chorus Worldwide und Toge Productions bekannt geben.

Statt wie ursprünglich geplant am 5. März erscheint Coffee Talk Tokyo nun am 21. Mai 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.

Als Grund für die Verschiebung gibt man in einem offiziellen Statement sowie einem zur Verkündung der Verschiebung veröffentlichten Video an, mehr Zeit für weiteres Polishing zu benötigen:

„Nach reiflicher Überlegung haben Toge Productions und Chorus Worldwide beschlossen, das Erscheinungsdatum von [Coffee Talk Tokyo] auf den 21. Mai 2026 zu verschieben. Diese zusätzliche Zeit wird es dem Team ermöglichen, das Spielerlebnis weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass alles perfekt ist, wenn die Spieler endlich hinter der Theke in Tokio stehen.“ „Das Team arbeitet hart daran, dass Coffee Talk Tokyo die gemütliche Atmosphäre, die herzlichen Gespräche und die nächtliche Stimmung bietet, auf die ihr gewartet habt. Wir können es kaum erwarten, euch weitere Neuigkeiten mitzuteilen, wenn der Veröffentlichungstermin näher rückt.“