Coffee Talk Tokyo: Veröffentlichung auf Mai verschoben

Eigentlich sollte die Coffee Talk-Reihe mit dem Spin-Off Coffee Talk Tokyo im März in ihr nächstes Kapitel starten. Daraus wird leider nichts, wie Chorus Worldwide und Toge Productions bekannt geben.
Statt wie ursprünglich geplant am 5. März erscheint Coffee Talk Tokyo nun am 21. Mai 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC.
Als Grund für die Verschiebung gibt man in einem offiziellen Statement sowie einem zur Verkündung der Verschiebung veröffentlichten Video an, mehr Zeit für weiteres Polishing zu benötigen:
„Nach reiflicher Überlegung haben Toge Productions und Chorus Worldwide beschlossen, das Erscheinungsdatum von [Coffee Talk Tokyo] auf den 21. Mai 2026 zu verschieben. Diese zusätzliche Zeit wird es dem Team ermöglichen, das Spielerlebnis weiter zu verfeinern und sicherzustellen, dass alles perfekt ist, wenn die Spieler endlich hinter der Theke in Tokio stehen.“
„Das Team arbeitet hart daran, dass Coffee Talk Tokyo die gemütliche Atmosphäre, die herzlichen Gespräche und die nächtliche Stimmung bietet, auf die ihr gewartet habt. Wir können es kaum erwarten, euch weitere Neuigkeiten mitzuteilen, wenn der Veröffentlichungstermin näher rückt.“
9 Kommentare
Sie sollen sich die Zeit gerne nehmen. Die ersten beiden Teile waren richtig gut und ich freue mich auf Mai.
Was für eine schlechte Nachricht😔😔😔
Aber ja, bin auch dafür das sie sich die Zeit nehmen die sie brauchen. Die beiden Vorgänger sind fantastische Spiele. Diese zweieinhalb Monate verkrafte ich auch.
Gibt es hier eine Demo? Ich denke da war was aber kann sein dass ich es mit was anderem verwechselt habe. Würde ich gerne selbst ausprobieren. Die Videos bringen mir hier nicht viel. Deine Begeisterung kann man schwer übersehen. 😉
Ja, es gibt eine Demo. Habe ich aber nicht gespielt weil ich mich überraschen lassen will.
Ja ich liebe die Reihe. Die Soundtracks sind großartig, habe die Soundtracks beider Teile auf Vinyl. Was mir wichtig ist, Charaktere und Storytelling sind einfach fantastisch. Es werden tolle Charaktere gezeigt und Geschichten erzählt, dazu die zwischenmenschlichen Beziehungen. Dann das echt chillige Gameplay und eine Prise Gesellschaftskritik. Wer hätte gedacht das ich bei der Game Pass Implementierung des ersten Teils so ein Fan der Reihe werden würde.
Das ist das perfekte Cozy Game für mich um nach einem Horrorspiel wie dem Silent Hill 2 Remake etwas runterzukommen🤭
Also probiere die Demo gern aus, kann’s nur empfehlen👍
Habe ich echt vor. Möchte echt was entspanntes ausprobieren. Muss nicht immer Anspannung und Frust sein. Habe ich viel zu viel.😁
Deswegen liebe ich auch Starfield so sehr. Es gibt diese leichten chilligen Momente die mich zum lachen bringen. Auch wenn es wenige sind, haben dem Spiel ein anderes Gefühl gegeben.
Und Gesellschaftskritik geht immer! 😃
Schade hatte mich schon so auf März gefreut 😅 aber is sicher nötig, sollen sich die Zeit nehmen ✌🏻
Scheint doch einige Interessierte an dem Game zu geben, mir hat es leider nicht zugesagt.
Richtige Einstellung, ein guter, problemloser Start ist besser.
Schon interessant wie viele Leute die Spiele Reihe feiern.