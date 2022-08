Coffee Talk: Der digitale Barista für Kaffeeliebhaber

Ihr kennt sie alle, die Leute, die in Starbucks Cafés abhängen und so tun, als würden sie was machen. In Coffee Talk seht ihr diese Welt aus der Sicht eines Baristas, der die Einwohner der Stadt mit Koffein in den verschiedensten Geschmacksrichtungen versorgt.

Euch wird direkt auffallen, dass es keine „normale“ Welt ist, denn in dieser existieren Monster und Ungeheuer wie Vegane-Vampire, Designer-Elfen und Werwölfe, die auf Ingwer stehen.

Gruuuuuselig. Im neusten Video könnt ihr euch einen Eindruck verschaffen, wie es in der fantastischen Welt aussieht, die ihr bedient und lauscht den Geschichten der Einwohner bei Nacht.

Coffee Talk ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo enthalten.

Was ist eigentlich eure Lieblingskaffeesorte? Vanille Latte grande pop schop fancy gedönse oder seit ihr lieber der Standard Schwarz wie die Nacht Trinker? Lasst es uns wissen.

