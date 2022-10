Commandos 2 HD Remaster: Double Pack mit neuem Einzelhandel-Termin

Autor:, in / Commandos 2 HD Remaster

Alle Vorbereitungen sind getroffen für die Mobilisierung am 10. November! Ab dann besetzt Kalypso Media die Regale mit dem Doppelpack von Commandos 2 & 3 HD Remaster, entwickelt von Raylight Games und Yippee! Entertainment.

Das Commandos-Doppelpack enthält die zwei überarbeiteten Kultklassiker und bietet Spieler:innen die Möglichkeit, sich beide Remaster-Editionen der genreprägenden Serie als Handelsversion zu sichern. Spieler:innen übernehmen die Kontrolle über eine Elitetruppe der Alliierten hinter den feindlichen Linien in Europa und wagen sich auf die überarbeiteten, hochaufgelösten Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs.

Green Beret, Pionier, Scharfschütze, Taucher, Spion und Dieb erwarten ihre Befehle, die durch taktisches Geschick ausgewählt werden müssen, um die Geschichte voranzutreiben. In mehr als 20 brandgefährlichen Missionen rund um den Globus hängt der Erfolg vom gelungenen Einsatz waghalsiger Strategien und authentischer Waffen ab, um die Alliierten einmal mehr zum Sieg zu führen.

Das Commandos-Doppelpack mit Commandos 2 & 3 – HD Remaster kommt am 10. November für Xbox One, PlayStation 4, PC und Nintendo Switch in den Handel. Wer nicht warten möchte, kann es digital kaufen.