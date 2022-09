Commandos 3 HD Remaster: Angetreten Soldaten, denn die Commandos sind da

Autor:, in / Commandos 3 HD Remaster

Die Commandos sind zurück und verlangen euren Dienstantritt, also Soldat: Ran an die Konsole und erwarte deine Befehle.

Commandos 3 HD Remaster ruft alle zum Dienst. Seid bereit für das eiskalte Stalingrad, kämpft an den Stränden der Normandie und haltet eure Jungs am Leben, denn ohne sie seid ihr am Ende.

In Commandos 3 führst du deine Spezialeinheit hinter die feindlichen Linien einer fanatischen Nation und erfüllst 12 der härtesten Missionen für die Alliierten in einem wunderschön neu gestaltetem Design.

Im neusten Video könnt ihr euch einen Einblick verschaffen, was euch erwartet bevor ihr euch selber ins Abenteuer stürzt, denn Commandos 3 HD Remaster ist ab sofort im Xbox Game Pass Abo enthalten.

Also worauf wartet ihr noch? Video schauen, kommentieren und dann installieren und zum Report melden Soldat.

