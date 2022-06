Commandos 3 HD Remaster: Erscheint zum Release im September im Xbox Game Pass

Der Echtzeit-Taktik-Klassiker Commandos 3 kehrt im September 2022 in neuem Gewand zurück und erscheint am ersten Tag im Xbox Game Pass.

Publisher Kalypso Media und Entwickler Raylight Games kündigen heute das HD-Remaster von Commandos 3 an. Spieler erleben in Commandos 3 HD Remaster die unerbittlichen Schlachtfelder des Zweiten Weltkriegs in Europa in einer kompletten High-Definition-Überarbeitung.

Ab September 2022 ist taktisches Geschick gefragt, denn dann bahnt sich der klassische Echtzeit-Taktik-Titel am Release-Tag den Weg in den Xbox und PC Game Pass.

Dank der verbesserten Steuerung und einer überarbeiteten Benutzeroberfläche führen Spieler ihre Spezialeinheiten tief hinter die feindlichen Linien, um den Alliierten den Sieg zu erkämpfen. Überarbeitete 3D-Modelle und Texturen warten in unerbittlichen Missionen in den tödlichen Schützengräben von Stalingrad, dem fanatischen Herzen des Dritten Reiches in Berlin und am D-Day in der Normandie.

Features

High-Definition-Überarbeitung: Commandos 3 HD Remaster enthält von Grund auf neu erstellte 3D-Modelle und überarbeitete Texturen, eine verbesserte Steuerung, eine aufgewertete Benutzeroberfläche sowie einsteigerfreundliche Tutorials und Spielhinweise.

6 waghalsige Elite-Einheiten warten auf Kommandos: Die 6 Spezialeinheiten unter dem Kommando der Spieler – Green Beret, der Pionier, der Sniper, der Taucher, der Spion und der Dieb – sind absolute Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet und müssen taktisch clever eingesetzt werden.

Ikonische Kampagnen des Zweiten Weltkriegs: Beginnend mit dem Trainingslager beinhaltet Commandos 3 HD Remaster 12 herausfordernde Missionen an 3 zentralen Schauplätzen, darunter Stalingrad, Berlin und die Normandie.

Story- und actiongetriebene Missionen: Spieler führen ein Elite-Team von Commandos in einer immersiven Geschichte mit temporeichem Gameplay und detaillierten Karten.

Antreten zum Mehrspieler-Match: 2 bis 8 Spieler treten mit individuellen Siegbedigungen, im „Deathmatch”- oder „Collect the Flag”-Modus gegeneinander an.

Commandos 3 HD Remaster wird im September 2022 ab Tag 1 für Konsole, PC und Cloud mit dem Xbox Game Pass sowie auf weiteren Plattformen veröffentlicht.