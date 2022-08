Commandos 3 HD Remaster: Frischer Anstrich im Xbox Game Pass erhältlich

Autor:, in / Commandos 3 HD Remaster

Angetreten, Rekruten. Commandos 3 HD Remaster von Publisher Kalypso Media und Entwickler Raylight Games infiltriert ab sofort die feindlichen Stellungen. Das HD Remaster des dritten Teils der genreprägenden Serie kann mit Game Pass auf Konsole und PC gespielt werden. Digital ist der Taktik-Klassiker ab sofort für Xbox One, Windows-PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch™ erhältlich.

In dieser überarbeiteten Ausgabe von Commandos 3 werden Spielerinnen und Spieler ihr gesamtes taktisches Geschick unter Beweis stellen müssen, wenn sie den Lauf der Geschichte in ihre Hände nehmen. Sechs berüchtigte Spezialeinheiten stehen bereit, allesamt Experten auf ihrem Gebiet und unerlässlich für den Erfolg: Green Beret, Pionier, Scharfschütze, Taucher, Spion und Dieb.

Nur mit den richtigen Taktiken können Spieler ihre Einheit durch 12 riskante Missionen an den drei Frontlinien von Stalingrad, der Normandie und Mitteleuropa führen — alle mit neuen 3D-Modellen und Texturen, verbesserter Steuerung und einer überarbeiteten Nutzeroberfläche. Im Multiplayer können 2-8 Spieler in den Modi „Deathmatch“ und „Capture the Flag“ gegeneinander antreten.

Features:

High-Definition-Überarbeitung : Commandos 3 – HD Remaster enthält von Grund auf neu erstellte 3D-Modelle und überarbeitete Texturen, eine verbesserte Steuerung, eine aufgewertete Benutzeroberfläche sowie einsteigerfreundliche Tutorials und Spielhinweise.

: Commandos 3 – HD Remaster enthält von Grund auf neu erstellte 3D-Modelle und überarbeitete Texturen, eine verbesserte Steuerung, eine aufgewertete Benutzeroberfläche sowie einsteigerfreundliche Tutorials und Spielhinweise. 6 waghalsige Elite-Einheiten warten auf Kommandos : Die 6 Spezialeinheiten unter dem Kommando der Spieler – Green Beret, der Pionier, der Sniper, der Taucher, der Spion und der Dieb – sind absolute Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet und müssen taktisch clever eingesetzt werden.

: Die 6 Spezialeinheiten unter dem Kommando der Spieler – Green Beret, der Pionier, der Sniper, der Taucher, der Spion und der Dieb – sind absolute Experten auf ihrem jeweiligen Fachgebiet und müssen taktisch clever eingesetzt werden. Ikonische Kampagnen des Zweiten Weltkriegs : Beginnend mit dem Trainingslager beinhaltet Commandos 3 – HD Remaster 12 herausfordernde Missionen an 3 zentralen Schauplätzen, darunter Stalingrad, Berlin und die Normandie.

: Beginnend mit dem Trainingslager beinhaltet Commandos 3 – HD Remaster 12 herausfordernde Missionen an 3 zentralen Schauplätzen, darunter Stalingrad, Berlin und die Normandie. Story- und actiongetriebene Missionen : Spieler führen ein Elite-Team von Commandos in einer immersiven Geschichte mit temporeichem Gameplay und detaillierten Karten.

: Spieler führen ein Elite-Team von Commandos in einer immersiven Geschichte mit temporeichem Gameplay und detaillierten Karten. Antreten zum Mehrspieler-Match: 2 bis 8 Spieler treten, mit individuellen Siegbedigungen, im „Deathmatch”- oder „Collect the Flag”-Modus gegeneinander an.

Commandos 3 — HD Remaster ist jetzt mit Game Pass auf Konsole und PC spielbar und für Xbox One, Windows-PC, PlayStation 4 und Nintendo Switch erhältlich. Das Spiel erscheint außerdem als Teil des Commandos Double Packs am 27. Oktober 2022 — das Doppelpack ist ab sofort vorbestellbar.