Commandos: Origins: Accolades-Trailer feierte Stimmen der Kritiker

Publisher Kalypso Media und Claymore Game Studios feiern die Veröffentlichung von Commandos: Origins mit einem neuen Accolades-Trailer, der das erste Lob aus der Fachpresse abbildet. Der neueste Teil der legendären Echtzeit-Stealth-Taktikreihe ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass sowie auf Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Nach Jahren intensiver Entwicklungsarbeit und wertvollem Community-Feedback kehrt die Eliteeinheit zurück, um ihre Ursprünge zu erzählen.

Commandos: Origins führt das Erbe der legendären Echtzeit-Stealth-Taktikreihe fort. Spieler schlüpfen in die Rolle des ursprünglichen Commandos-Teams, einer Gruppe hochspezialisierter Soldaten, die in den Feuern des Zweiten Weltkriegs geschmiedet wurden. Thomas „The Sapper“ Hancock wird von der Militärführung beauftragt, ein Team furchtloser Kämpfer zusammenzustellen – die Commandos.

In 14 Missionen taucht das Abenteuer tief in ihre ersten Einsätze ein, beleuchtet die Herausforderungen, denen sich die sechs Commandos stellen mussten, und zeigt, wie sie zu einer Eliteeinheit zusammenwuchsen. Mit taktischem Gameplay und strategischen Entscheidungen führen Spieler:innen sie durch gefährliche Operationen, die den Grundstein für eine der ikonischsten Militäreinheiten der Geschichte legten.

Commandos: Origins ist ab sofort im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass sowie auf Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich. Die Retail-Version für Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheint am 22. Mai. Die digitale Version für Xbox One (inklusive Xbox Smart Delivery) und PlayStation 4 folgt später in diesem Jahr.