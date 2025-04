Commandos: Origins: Das ist die erste Mission aus dem Stealth-Taktik-Spiel

In einem neuen Video zeigen wir euch die erste Mission aus Commandos: Origins auf der Xbox Series X.

Am 9. April 2025 erschien mit Commandos: Origins der neueste Teil der Stealth-Taktik-Serie für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Das Spiel ist seit dem Release im Xbox Game Pass auf PC und Konsole verfügbar.

Commandos: Origins spielt im Zweiten Weltkrieg und erzählt, wie sich Green Beret, Sapper und die anderen Charaktere erstmals getroffen haben und zu der legendären Einheit wurden. Jeder der sechs Charaktere verfügt über einzigartige Fähigkeiten, die in Kombination die Eliteeinheit formen.

Zum Abschluss eurer Mission gibt es mehr als nur einen Weg. Ihr entscheidet, ob ihr die gegnerische Basis komplett im Stealth-Modus infiltriert oder nach dem Prinzip „Feuer und Bewegung“ vorgeht.

Im Vergleich zu den Originaltiteln erwartet euch ein modernes Spielerlebnis mit intuitiver Steuerung. In Commandos: Origins habt ihr zudem die Möglichkeit, die Karte mit Zoom- und Rotationsbewegungen zu erkunden, um euer Vorgehen noch präziser zu planen.

In 14 Missionen müsst ihr als Eliteeinheit euer Können an historisch authentischen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs unter Beweis stellen. Dabei durchquert ihr verschiedene Orte, von der Arktis bis zur afrikanischen Wüste.

Dank des modernisierten Loot-Systems könnt ihr in Commandos: Origins gefallene Gegner plündern und so Munition, Erste-Hilfe-Sets und Gadgets einsammeln. Auch in der Umgebung lassen sich nützliche Gegenstände wie Sammelobjekte und Uniformen finden.

Euch stehen insgesamt drei unterschiedliche Schwierigkeitsgrade zur Verfügung, die den Einstieg ins Stealth-Taktik-Spiel erleichtern können:

Beginner: Die Gegner reagieren langsamer, sodass ihr mehr Spielraum für Fehler habt. Zudem haben eure Commandos mehr Gesundheit, sodass Feuergefechte nicht sofort tödlich enden.

Normal: Für Spieler mit Erfahrung im Commandos-Universum. Die Gegner reagieren schneller, und eure Commandos können moderaten Schaden einstecken.

Hard: Die ultimative Herausforderung. Hier sind eine genaue Planung und präzise Ausführung auf dem Schlachtfeld zwingend erforderlich, da die Feinde sofort reagieren und jeder Treffer tödlich sein kann.

Damit ihr euch einen ersten Eindruck vom Gameplay in Commandos: Origins verschaffen könnt, zeigen wir euch im Folgenden Spielszenen aus dem Echtzeit-Taktik-Spiel.

