Commandos: Origins: Demo gibt den Marschbefehl

Kalypso Media und Claymore Game Studios geben bekannt, dass ab sofort eine spielbare Demo zu Commandos: Origins verfügbar ist. Rekruten können sich auf Windows-PC (Steam, Microsoft Store) und Xbox Series X|S (Xbox Store) in eine Testmission des neuesten Teils der legendären Echtzeittaktik-Stealth-Reihe stürzen.

In der Mission schlüpfen Spieler in die ikonischen Fußstapfen des Green Beret und der Marine. Die Commandos begeben sich während des Zweiten Weltkriegs in die eindrucksvolle Szenerie der Kanalinseln und setzen ihre einzigartigen Fähigkeiten ein, um ein deutsches Radarsystem zu sabotieren.

Die Demo-exklusive Testmission gibt einen Einblick in das spannende Gameplay von Commandos: Origins und dient als Vorgeschmack auf die komplexen Spielmechaniken und die Stealth-Taktik, die in der Vollversion zu erwarten sind.

Commandos: Origins wird 2024 erscheinen und ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsole und PC sowie für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC und PlayStation 4|5 erhältlich sein.