Commandos: Origins: Die Schlacht um Kreta beginnt

7 Autor: , in News / Commandos: Origins
Übersicht
Image: Kalypso Media

Die Schlacht um Kreta beginnt: Erster Commandos: Origins-DLC veröffentlicht!

Shadows over Crete, der erste DLC für das Echtzeit-Taktik-Schleichspiel Commandos: Origins, ist ab sofort für PC (Steam, Epic Games), Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox One und PlayStation 4|5 erhältlich.

Im neuen DLC operiert die Commandos-Einheit hinter feindlichen Linien nach der deutschen Invasion Kretas im Mai 1941 und unterstützt den furchtlosen kretischen Widerstand unter der Führung der entschlossenen und loyalen Eleni Andris.

In einer spannenden Kampagne mit vier Missionen voller Sabotage, Spionage und Guerillakämpfe treffen der Green Beret und sein Team auf einen extrem wachsamen neuen Gegner, den deutschen Fallschirmjäger, erkunden Küstendörfer, antike Ruinen und befestigte Inseln und stellen ihr Können in Tarnung und Strategie auf eine harte Probe.

Commandos: Origins – Shadows over Crete ist sofort für PC (Steam, Epic Games), Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox One und PlayStation 4|5 zum Preis von 14,99 Euro erhältlich.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Commandos: Origins

7 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Heisi 28520 XP Nasenbohrer Level 4 | 19.11.2025 - 09:19 Uhr

    Das Spiel ruckelt ohne Ende 😡🫣 da wäre es zuerst angebracht sich um die Performance zu kümmern anstatt um DLC…

    0
    • Gunslinger 24250 XP Nasenbohrer Level 2 | 19.11.2025 - 11:05 Uhr
      Antwort auf Heisi

      Oh man, liegt jetzt schon länger auf meiner Platte, aber dann warte ich gern noch etwas länger. Vorausgesetzt die Problematik wird behoben, bevor das Game aus dem GP fliegt.

      1
  2. Ralle89 30580 XP Bobby Car Bewunderer | 19.11.2025 - 09:27 Uhr

    Alter bei dem Spiel schnauft meine Series x aus allen Löchern. 😠 Ist bei anderen spielen komischerweise nicht! Können den Dlc behalten

    1
  4. Heisi 28520 XP Nasenbohrer Level 4 | 19.11.2025 - 09:32 Uhr

    Es ist etwas besser geworden als zu Release aber weiterhin sehr schlecht und kein Cebt Wert 😡

    0

Hinterlasse eine Antwort