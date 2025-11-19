Commandos: Origins: Die Schlacht um Kreta beginnt

Shadows over Crete, der erste DLC für das Echtzeit-Taktik-Schleichspiel Commandos: Origins, ist ab sofort für PC (Steam, Epic Games), Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox One und PlayStation 4|5 erhältlich.

Im neuen DLC operiert die Commandos-Einheit hinter feindlichen Linien nach der deutschen Invasion Kretas im Mai 1941 und unterstützt den furchtlosen kretischen Widerstand unter der Führung der entschlossenen und loyalen Eleni Andris.

In einer spannenden Kampagne mit vier Missionen voller Sabotage, Spionage und Guerillakämpfe treffen der Green Beret und sein Team auf einen extrem wachsamen neuen Gegner, den deutschen Fallschirmjäger, erkunden Küstendörfer, antike Ruinen und befestigte Inseln und stellen ihr Können in Tarnung und Strategie auf eine harte Probe.

Commandos: Origins – Shadows over Crete ist sofort für PC (Steam, Epic Games), Xbox Series X|S, Xbox auf PC, Xbox One und PlayStation 4|5 zum Preis von 14,99 Euro erhältlich.