Erster Commandos: Origins-DLC rückt zur Schlacht um Kreta aus!

Publisher Kalypso Media und Entwickler Claymore Game Studios kündigen mit Shadows over Crete den ersten DLC für das Echtzeit-Taktik-Stealth-Spiel Commandos: Origins an.

Die Erweiterung erscheint am 18. November 2025 und entführt Spieler in eine brandneue Kampagne mit vier spannenden Missionen.

Die Handlung setzt nach Operation Merkur ein – der berüchtigten deutschen Invasion auf Kreta im Mai 1941, die als größte Luftlandeoperation der Geschichte gilt. Nach der Niederlage der Allierten werden die legendären Commandos hinter die feindlichen Linien entsandt.

Ihre Aufgabe: eine Kampagne aus Sabotage, Spionage und Guerillakrieg gegen die Besatzungstruppen bewältigen, um den kretischen Widerstand unter der Führung von Eleni Andris zu unterstützen.

Die Story-Kampagne führt die Commandos durch Küstendörfer, antike Ruinen, eine weitläufige Hafenstadt und schließlich auf eine mächtige, von Spinalonga inspirierte Festungsinsel. Als neue taktische Herausforderung treten deutsche Fallschirmjäger auf, schnelle Eingreiftruppen, die jederzeit überraschend im Kampfgeschehen intervenieren. Sie erfordern höchste Aufmerksamkeit sowie Geschick, Geduld und Präzision.

Commandos: Origins – Shadows over Crete erscheint am 18. November 2025 für PC (Steam, Epic Games), Xbox auf PC, Xbox Series X|S, Xbox One sowie PlayStation®4|5 zum Preis von 14,99 Euro.