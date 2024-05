Commandos: Origins: Gameplay-Teaser zum Xbox Game Pass-Spiel

Kalypso Media und Claymore Game Studios haben einen weiteren Einblick in das mit Spannung erwartete Echtzeittaktik-Stealth-Spiel Commandos: Origins präsentiert.

Der Gameplay-Teaser zeigt frische Spielszenen, während Claymore Game Studios den Start der Closed Beta für diesen Sommer ankündigt.

Spieler treten an vorderster Front mit ikonischen Charakteren wie Jack O’Hara (Green Beret) und Thomas Hancock (Der Pionier) an, um das Commandos-Team durch authentische Schauplätze des Zweiten Weltkriegs zu führen. Dabei greifen die Commandos auf einzigartige Spezialfähigkeiten zurück, um feindliche Einrichtungen zu infiltrieren und zuzuschlagen, bevor sie wieder in die Schatten verschwinden. Der neue Gameplay-Teaser zeigt einige dieser Fähigkeiten.

„Im Rahmen des Alpha-Playtests von Commandos: Origins haben wir sehr wertvolles Feedback sammeln können, das jetzt verarbeitet und implementiert wird. Die Begeisterung der Community motiviert uns enorm. Wir nehmen ihr Feedback ernst und arbeiten hart daran, die Spielerfahrung weiter zu verbessern. Die bevorstehende Closed Beta wird uns noch mehr dabei helfen, eine immersive und fesselnde Commandos-Erfahrung zu liefern“, sagt Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios.

Alle Spieler, die sich zu den Playtests von Commandos: Origins angemeldet haben, haben die Chance auf eine Teilnahme an der Closed Beta.

Commandos: Origins Features

Forderndes Echtzeittaktik-Stealth-Gameplay: Spieler nutzen die einzigartigen Fähigkeiten der Commandos, infiltrieren die Stützpunkte des Feindes und treffen ihn an strategisch wichtigen Stellen, bevor sie wieder in die Schatten verschwinden.

Ein außerordentliches Team: 6 berühmt-berüchtigte Charaktere, jeder mit seiner eigenen Geschichte, schließen sich zu einer außergewöhnlichen Eingreiftruppe zusammen – den Commandos: Spieler übernehmen die Kontrolle über Jack O'Hara, den „Green Beret", Thomas „der Pionier" Hancock, Francis T. „der Scharfschütze" Woolridge, Samuel „der Fahrer" Brooklyn, James „der Marine" Blackwood und Rene „der Spion" Duchamp und führen sie zum Erfolg.

Viele Wege zum Sieg: Die detaillierten, abwechslungsreichen und interaktiven Umgebungen bieten verschiedene Wege, das Ziel zu erreichen. Das Verstecken, Klettern, Steuern unterschiedliche Fahrzeuge oder Schleichen und Kriechen bringt Spieler zum Missionserfolg!

Auf Befehl: Ein modernes Spielerlebnis mit präziser, intuitiver Steuerung erlaubt es, die Commandos zielgenau einzusetzen. Spieler koordinieren mehrere komplexe Aktionen und führe diese gleichzeitig aus, um stark bewachte Zielobjekte zu erreichen.

Kämpfe an allen Fronten: Auf über 10 Missionen an historisch authentischen Schauplätzen des Zweiten Weltkriegs, von der kargen Arktis bis zur afrikanischen Wüste, mit zahlreichen primären und optionalen Zielen, wird die gesamte taktische Expertise der Spieler gefordert.

Zusammenhalt: Die Einsätze können gemeinsam mit einem Freund im 2-Spieler-Koop-Multiplayer, entweder online oder lokal im Split-Screen, absolviert werden.

Commandos: Origins wird 2024 im Xbox Game Pass für Konsole und PC sowie für Xbox Series X|S, Windows PC und PlayStation 5 erscheinen.