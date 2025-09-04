Commandos: Origins: Kurs auf Last-Gen-Konsolen

Publisher Kalypso Media und Claymore Game Studios geben bekannt, dass Commandos: Origins am 17. September 2025 digital für Xbox One und PlayStation 4 erscheinen wird.

Nach der erfolgreichen Veröffentlichung für PC (Steam und Epic Games), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 im April steuert das Spiel nun auch die Last-Gen-Konsolen an – und lädt damit noch mehr Spieler ein, die packenden Anfänge der legendären Commandos-Einheit zu erleben.

„Uns ist bewusst, dass viele Fans die Commandos-Reihe schon seit Jahrzehnten begleiten – und dass ein großer Teil von ihnen noch immer auf Xbox One und PlayStation 4 spielt“, so Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios. „Indem wir Commandos: Origins auch auf die Last-Gen-Konsolen bringen, ehren wir dieses Erbe und geben allen die Chance, Teil der Mission zu sein.“

Commandos: Origins versetzt Spieler zurück in den Zweiten Weltkrieg, wo sie das Kommando über eine Truppe einzigartiger Spezialisten übernehmen und diese durch waghalsige Missionen hinter feindlichen Linien führen.

Mit viel Liebe zum Detail gestaltet, erweckt das Spiel das ikonische Echtzeit-Taktik-Gameplay der Serie mit modernen Verbesserungen zum Leben – jetzt auch optimiert für Xbox One und PlayStation 4 mit sämtlichen Features der Current-Gen-Version. Ob beim lautlosen Vorbeischleichen an feindlichen Patrouillen oder beim Sprengen strategischer Ziele – Last-Gen-Spieler werden mehr als bereit sein, zu beweisen, dass sie es noch immer draufhaben.

Commandos: Origins erscheint am 17. September 2025 digital für Xbox One und PlayStation 4 zum Preis von 59,99 Euro.

Die Xbox-One-Version unterstützt Xbox Smart Delivery, sodass Spieler auf Xbox One und Xbox Series X|S stets das bestmögliche Erlebnis genießen können – denn kein Commando lässt einen Kameraden zurück, nicht einmal über Konsolengenerationen hinweg.

Commandos: Origins ist im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.