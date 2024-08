Commandos: Origins: Neuer Gameplay-Trailer enthüllt

Der Green Beret und sein Commandos-Squad bereiten sich auf das Gefecht vor: Kalypso Media und Claymore Game Studios enthüllen kurz vor der Gamescom 2024 einen neuen Gameplay-Trailer zu Commandos: Origins.

Das Video wird auch auf der Messe gezeigt und bietet einen Einblick in das taktische Stealth-Gameplay, um Fans und Spieler auf das in diesem Jahr erscheinende Abenteuer vorzubereiten.

„Wir sind unglaublich stolz darauf, Commandos: Origins auf der Gamescom 2024 zum ersten Mal einem breiten Publikum zu präsentieren. Das ist ein bedeutender Meilenstein für unser Studio, nachdem wir so lange an unserem Spiel gearbeitet haben. Da der Release näher rückt, freuen wir uns, Spieler die Möglichkeit zu bieten, ihre erste Mission auf der Messe zu erleben. Wir sind gespannt auf ihr Feedback, wenn sie das packende taktische Gameplay von Commandos: Origins erleben“, sagt Jürgen Reusswig, Studio Director bei Claymore Game Studios.

Commandos: Origins erzählt die Anfänge der Commandos-Geschichte. Spieler bestreiten Missionen mit legendären Charakteren wie Jack O’Hara (The Green Beret) und Thomas Hancock (The Sapper) in einem Zweiten-Weltkrieg-Setting.

Der neue Gameplay-Trailer zeigt intensive Action-Sequenzen, demonstriert diverse Missionsverläufe und die verschiedenen Fähigkeiten der Commandos, von Schleichangriffen im Schatten bis hin zu einem aggressiven Spielstil mit der Flak-Vierling, spektakuläre Explosionen sowie Environmental-Kills.

Den Nervenkitzel hautnah erleben auf der Gamescom 2024

Besucher der Gamescom 2024 haben die Gelegenheit, Commandos: Origins am Xbox-Stand in Halle 7 anzuspielen. Sie sind eingeladen, das immersive Echtzeittaktik-Stealth-Gameplay, das die Serie definiert und nun mit modernster Grafik neu interpretiert wird, hautnah zu erleben.

Commandos: Origins wird auf PlayStation 4 und Xbox One erscheinen

Claymore Game Studios gibt bekannt, dass Commandos: Origins auf noch mehr Plattformen verfügbar sein und sowohl für PS4 als auch für Xbox One veröffentlicht wird. Diese Entscheidung fußt auf dem umfangreichen Community-Feedback. Durch die Ausweitung auf zusätzliche Plattformen will Claymore Game Studios ein breiteres Publikum erreichen und ein einzigartiges Spielerlebnis für noch mehr Fans der Serie bieten.

Während des geschlossenen Alpha-Playtests konnte Claymore Game Studios wertvolles Feedback aus der Community sammeln und im Spiel umsetzen.

Commandos: Origins wird 2024 veröffentlicht und am ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsole und PC sowie auf Xbox Series X|S, Xbox One, Windows-PC und PlayStation 4|5 verfügbar sein