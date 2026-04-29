Commandos: Origins: No Man Left Behind DLC erweitert die Kampagne

Commandos: Origins erhält mit „No Man Left Behind“ ein neues DLC mit vier Missionen und zusätzlichem Stealth-Gameplay.

Mit dem neuen DLC „No Man Left Behind“ erhält Commandos: Origins eine frische Kampagnen-Erweiterung, die ab sofort auf PC sowie Konsolen wie Xbox Series X|S und PlayStation verfügbar ist.

Im Mittelpunkt steht eine Rettungsoperation in der Region Auvergne im besetzten Frankreich. Nach der Gefangennahme des Green Beret übernehmen Spieler die Kontrolle über mehrere Mitglieder des Commandos-Teams, darunter Sapper, Sniper und Spy, um eine riskante Befreiungsmission zu starten.

Die Erweiterung umfasst vier neue Missionen, die sich über weitläufige Karten mit Nachtoperationen, bewachten Militäranlagen und bergigem Gelände erstrecken. Neben klassischer Infiltration rückt auch gezielte Sabotage in den Fokus, insbesondere gegen den Prototyp einer neuen deutschen Superwaffe.

Eine zentrale Gameplay-Erweiterung ist der neue Gegnertyp „Radio Operator“. Diese Einheit kann Verstärkung anfordern und globale Alarme auslösen, wenn ihre Kommunikationslinie nicht rechtzeitig unterbrochen wird. Dadurch verschiebt sich der taktische Fokus stärker auf Stör- und Präzisionsaktionen innerhalb der Missionen.

Das DLC ist ab sofort erhältlich und erweitert die bestehende Kampagne um zusätzliche narrative Hintergründe zur Gefangennahme des Green Beret sowie neue Charaktere und Einsatzsituationen.