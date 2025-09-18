Commandos: Origins: Rückt an die Last-Gen-Front vor

Publisher Kalypso Media und Claymore Game Studios veröffentlichen Commandos: Origins heute digital für Xbox One und PlayStation 4.

Nach dem erfolgreichen Launch im April auf PC (Steam, Epic Games Store), Xbox auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 ist der neueste Teil der ikonischen Echtzeit-Taktik-Stealth-Reihe nun auch für Last-Gen-Spieler verfügbar.

Commandos: Origins spielt zur Zeit des Zweiten Weltkriegs. Spieler übernehmen das Kommando über eine Truppe einzigartiger Spezialisten und müssen sie durch waghalsige Missionen hinter feindlichen Linien führen.

Mit viel Liebe zum Detail gestaltet, erweckt das Spiel das ikonische Echtzeit-Taktik-Gameplay der Serie mit modernen Verbesserungen zum Leben – jetzt auch optimiert für Xbox One und PlayStation 4 mit sämtlichen Features der Current-Gen-Version. Ob beim lautlosen Vorbeischleichen an feindlichen Patrouillen oder beim Sprengen strategischer Ziele – Last-Gen-Spieler sind mehr als bereit zu beweisen, dass sie es noch immer draufhaben.

Commandos: Origins ist ab sofort digital für Xbox One und PlayStation 4 zum Preis von 59,99 Euro erhältlich.

Die Xbox-One-Version unterstützt Xbox Smart Delivery, sodass Spieler auf Xbox One und Xbox Series X|S stets das bestmögliche Erlebnis genießen. Commandos: Origins ist im Xbox Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten.