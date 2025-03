Commandos: Origins: Vorbestellung und interaktiver Trailer

Einsatzbefehl vom Green Beret: Jetzt vorbestellen! Kalypso Media und Claymore Game Studios bieten Fans die Möglichkeit, sich ihre digitale Version von Commandos: Origins noch vor der Veröffentlichung zu sichern.

Die Windows-PC-Versionen erhalten einen 10 % Rabatt (Steam, Epic Games Store und MS Win PC). Die Standard-Edition für Xbox Series X|S bietet ebenfalls einen 10 % Rabatt, während die Deluxe Edition für Xbox Series X|S mit einem 15 % Rabatt daher kommt.

Mit der Deluxe Edition rüsten sich angehende Rekruten mit sechs ikonischen Commando-Skins aus Commandos 2, die für Commandos: Origins adaptiert wurden, einer 3D-Druckvorlage des Green Beret, einem digitalen Commandos: Origins-Kalender und dem Original-Soundtrack von Commandos: Origins mit 15 symphonischen Tracks für das Schlachtfeld.

Schleichen oder Angriff? Um die vielfältigen Möglichkeiten im Spiel zu präsentieren, veröffentlicht Kalypso Media einen interaktiven Trailer auf Basis von „Mission 5: Operation Rapture“.

Francis T. „The Sniper“ Woolridge und James „The Marine“ Blackwood stehen vor unterschiedlichen Entscheidungen, um den Auftrag zu erfüllen. Angehende Rekruten wählen ihren eigenen Weg und erhalten einen tieferen Einblick in den Missionsverlauf. Consider it done!

Für diejenigen, die die Wurzeln der legendären Echtzeit-Taktikserie erkunden möchten, bietet das Classified Archives DLC einen tiefgehenden Einblick in die Geschichte von Commandos: Origins. Das digitale Lore-Buch, entwickelt in Zusammenarbeit mit dem BILDNER Verlag, ist auf Steam verfügbar und randvoll mit exklusiven Informationen, taktischen Dossiers und Hintergrundberichten.

Commandos: Origins erscheint digital am 9. April 2025 und ist ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass für Konsole und PC sowie auf Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 verfügbar.

Die Retail-Edition für Windows-PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 ist ab dem 22. Mai 2025 erhältlich. Die digitale Version für Xbox One (inklusive Xbox Smart Delivery) und PlayStation 4 folgt später in diesem Jahr.