Commodore: Xbox-Ikone übernimmt wichtige Rolle

Larry Hryb, vielen Spielern seit über zwanzig Jahren als „Major Nelson“ ein Begriff, hat ein neues Kapitel in seiner Karriere aufgeschlagen. Nachdem er im Januar im Zuge der Entlassungswelle bei Unity freigestellt wurde, hat die Branchenlegende nun eine neue Aufgabe gefunden – und zwar bei niemand Geringerem als Commodore.
Hryb war zuvor zwei Jahrzehnte bei Microsoft tätig und prägte dort wie kaum ein anderer die Beziehung zwischen Spielern und der Xbox‑Plattform. Im Juli 2023 verließ er das Unternehmen, um sich neuen Projekten zu widmen. Jetzt kehrt er in einer Rolle zurück, die wie für ihn gemacht scheint.
Commodore gab in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass Hryb als Community Development Advisor an Bord kommt. Er soll die weltweite Community rund um die Kultmarke unterstützen und weiter ausbauen.
Das Unternehmen betont, dass Fans seit Jahrzehnten das Erbe von Commodore lebendig halten – durch Events, neue Hardware‑ und Softwareprojekte und unermüdliche Leidenschaft. Hryb soll diese bestehenden Beziehungen stärken und gleichzeitig eine neue Generation von Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten an die Marke heranführen.
Commodore‑CEO Peri Fractic lobt Hrybs Einfluss auf die Branche und erklärt, dass er schon lange vor Social‑Media‑Zeiten direkte Kommunikation mit Spielern etabliert habe – über Blogs, Podcasts, Events und mehr. Genau diese Erfahrung soll nun helfen, die Community enger zusammenzubringen und Commodores Neustart zu begleiten.
Hryb selbst zeigt sich begeistert von der neuen Aufgabe. Er betont, dass eine starke Partnerschaft zwischen Unternehmen und Community für ihn immer entscheidend war.
Besonders beeindruckt sei er davon, wie die Commodore‑Fans über 31 Jahre hinweg selbst die Initiative ergriffen und die Marke am Leben gehalten haben. Für ihn sei es etwas Besonderes, nun gemeinsam mit Spielern, Hardware‑Bastlern, Entwicklern und Content‑Erstellern an der Zukunft von Commodore zu arbeiten.
14 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hybrid ist die Zukunft das sieht Microsoft so auch Steam …
Achja, das war schon traurig, dass Commodore damals so untergegangen ist und der PC das Rennen gewonnen hat. Vorher hatte ja der Amiga die Innovationen gebracht mit 68000er CPU und den tollen Custom Chips für Grafik, Sound und Herumgeblittere.
Und auch der 64er davor war natürlich ein Meilenstein der Heimcomputer-Ära.
Ich hätte nichts gegen ein Comeback, aber habe da doch meine Zweifel dran, dass dort nochmal was großes draus wird.
Was Großes sicher nicht, aber evtl. kann man sich ja in der Retro-Nische, ähnlich wie Analogue, etablieren. Der C64 Ultimate scheint ja einigermaßen gut angenommen zu werden.
Ja ich weiß nicht. Die alten Sachen kann man ja mittlerweile alle emulieren und sich dafür extra nochmal Hardware zu kaufen ist eigentlich unnötig. Aber wenn man die Nostalgiebrille aufzieht kann ich es schon verstehen.
Am besten wäre ein Amiga 2030, der wieder einen ähnlichen Stellenwert wie damals bekommen täte, aber einen unrealistischeren Traum gibt’s wohl kaum.
Soweit ich weiß hat die neugegründete Commdore International nicht die Rechte am Amiga. Der kann von da also nicht kommen.
Ja, die KI Antwort von Google erzählt einem etwas über Rechtsstreitigkeiten mit Italienern, Hyperion und Cloanto. Wäre ja schön, wenn sie sich alle einig werden würden und was großes daraus werden würde!
So macht es eher den Eindruck, als würde sich ein Rudel Hyänen um die Reste balgen.
Ja der Amiga gehörte damals schon nicht mehr Commodore, und war eine eigene Firma, heute haben 3 verschiedene Firmen die Rechte am Amiga. Allerdings kann ich mir gut vorstellen dass es bald eine neue Kooperation gibt.
Der C64 Ultimate ist deutlich besser als viele Emulatoren. Zumal ja auch neuere PCs rauskommen sollen mit eben der neuen C64 Oberfläche.
Der ist halt so gut vernetzt, dass er nicht lange arbeitslos bleibt. In seinem Bereich hat er ohne Frage auch was drauf. Funfact: ich hab tatsächlich eine Private Message von ihm auf X, weil ich mal den Free Code Friday gewonnen habe, wo er noch bei Xbox war. Das waren eine Menge Spiele Codes auf einmal.
Dann viel Spaß beim neuen Job.
Hoffentlich kann er dort länger arbeiten.
Ich zock heute noch gern die c64 games über retroarch auf der xbox. Nice sache der developer mode
Kommt jetzt die C64 Hyprid PCKonsole?😅
Das wird dann eng für Valve und MS.
Ist der Markt für solche Retrokonsolen wirklich so groß? Für mich waren die Neuauflagen immer Geräte für ein paar wenige Liebhaber der damaligen Kisten😅
Ich bin natürlich auch Commodore Fan. Trotzdem habe ich das Gefühl, dass die Firma eigentlich zwei Nummern unter Major Nelson steht.