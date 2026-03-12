Commodore: Xbox-Ikone übernimmt wichtige Rolle

Larry Hryb, vielen Spielern seit über zwanzig Jahren als „Major Nelson“ ein Begriff, hat ein neues Kapitel in seiner Karriere aufgeschlagen. Nachdem er im Januar im Zuge der Entlassungswelle bei Unity freigestellt wurde, hat die Branchenlegende nun eine neue Aufgabe gefunden – und zwar bei niemand Geringerem als Commodore.

Hryb war zuvor zwei Jahrzehnte bei Microsoft tätig und prägte dort wie kaum ein anderer die Beziehung zwischen Spielern und der Xbox‑Plattform. Im Juli 2023 verließ er das Unternehmen, um sich neuen Projekten zu widmen. Jetzt kehrt er in einer Rolle zurück, die wie für ihn gemacht scheint.

Commodore gab in einer offiziellen Mitteilung bekannt, dass Hryb als Community Development Advisor an Bord kommt. Er soll die weltweite Community rund um die Kultmarke unterstützen und weiter ausbauen.

Das Unternehmen betont, dass Fans seit Jahrzehnten das Erbe von Commodore lebendig halten – durch Events, neue Hardware‑ und Softwareprojekte und unermüdliche Leidenschaft. Hryb soll diese bestehenden Beziehungen stärken und gleichzeitig eine neue Generation von Entwicklern, Kreativen und Enthusiasten an die Marke heranführen.

Commodore‑CEO Peri Fractic lobt Hrybs Einfluss auf die Branche und erklärt, dass er schon lange vor Social‑Media‑Zeiten direkte Kommunikation mit Spielern etabliert habe – über Blogs, Podcasts, Events und mehr. Genau diese Erfahrung soll nun helfen, die Community enger zusammenzubringen und Commodores Neustart zu begleiten.

Hryb selbst zeigt sich begeistert von der neuen Aufgabe. Er betont, dass eine starke Partnerschaft zwischen Unternehmen und Community für ihn immer entscheidend war.

Besonders beeindruckt sei er davon, wie die Commodore‑Fans über 31 Jahre hinweg selbst die Initiative ergriffen und die Marke am Leben gehalten haben. Für ihn sei es etwas Besonderes, nun gemeinsam mit Spielern, Hardware‑Bastlern, Entwicklern und Content‑Erstellern an der Zukunft von Commodore zu arbeiten.