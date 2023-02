Company of Heroes 3: Drei Möglichkeiten zu spielen

Autor:, in / Company of Heroes 3

Mit der PC-Veröffentlichung von Company of Heroes 3 in der nächsten Woche wollen SEGA Europe Limited und Relic Entertainment, Inc. dir die grenzenlosen Möglichkeiten aufzeigen, wenn du das Schlachtfeld befehligst.

Seid ihr ein aggressiver Risikoträger, ein defensives Bollwerk oder ein akribischer Befehlshaber, der beides miteinander verbindet?

Seht euch das neueste Company of Heroes 3-Video an, in dem drei Entwickler von Relic zeigen, wie die Mission in der italienischen Stadt Anzio ablaufen kann – je nachdem, wie ihr euch entscheidet:

Im ersten Teil des Walkthroughs setzt Senior Mission Designer David Milne einen Verteidigungswall aus britisch-indischer Artillerie und den Elite-Infanterie-Schützen der Gurkhas ein. Mit dem schweren ML 4,2-Zoll-Mörserteam können die Spieler und Spielerinnen die Fähigkeit des Leuchtens nutzen, um das Schlachtfeld auszukundschaften und feindliche Stellungen zu entdecken.

Dazu kommen noch Schüsse aus der BL5.5-Artilleriestellung und die furchterregende Fähigkeit des Sperrfeuers aus der Luft.

Nicht genug Action? Im zweiten Teil der Komplettlösung schlägt Spieldesigner Marco Fiore die Nazi-Streitkräfte mit der aggressiven amerikanischen Airborne und überwältigt den Feind mit seiner schieren Zahl und seinen überlegenen Flugzeugen.

Anzio ist eine schwierige Mission für die Airborne-Truppen, die Nebelschwaden auf feindliche Stellungen werfen müssen, um nahe genug heranzukommen, um Sprengladungen auf die Flugabwehrkanonen zu werfen. Später nutzt Fiore das Veteranensystem von COH3, um seine Einheiten in der Mitte des Spiels aufzurüsten, und wählt die Fähigkeit der Tarnung für seine Panzerfaust-schwingende Fallschirmjägereinheit. Sobald seine Einheiten in Position sind, können sie einen starken deutschen Tiger-Panzer mit mehreren Schüssen auf seine Seitenpanzerung schwächen und seinen Rückzug mit einem Luftangriff abkürzen.

Zu guter Letzt entschied sich die Spieldesignerin Lisa Ngyuen für das methodische Vorgehen der British Armoured Company, die einige der größten britischen Panzer, wie den Churchill Black Prince, einsetzen kann. Der Churchill verfügt nicht nur über eine durchschlagskräftige Kanone, sondern kann auch einen breiten Rauchvorhang ausfahren, um schnell zu entkommen.

Letztlich geht es darum, dass Infanterie und die Fahrzeugzusammenstellung ausgewogen sind und sich in Gruppen zusammenschließen, um ein optimales Deckungsfeuer zu erhalten – damit man in einem späteren Kampf unaufhaltsam wird.

Company of Heroes 3 erscheint am 23. Februar 2023 für PC. Zudem freuen sich Relic Entertainment und SEGA, dass Company of Heroes 3 im Jahr 2023 für Xbox Series X|S erscheinen wird.