Compulsion Games: Erste Entlassungen beim South of Midnight-Studio – Gerücht

Bei Compulsion Games sollen laut aktuellen Berichten Entlassungen begonnen haben, womit das Studio hinter South of Midnight, We Happy Few und Contrast offenbar von den laufenden Umstrukturierungen innerhalb der Xbox-Sparte betroffen ist.

Die Information stammt vom Gaming-Reporter Rebs Gaming, der berichtet, dass am 25. Juni 2026 Stellenstreichungen bei dem kanadischen Entwicklerstudio begonnen haben sollen. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Compulsion Games gehört seit 2018 zu den Xbox Game Studios und machte sich vor allem mit dem außergewöhnlichen Stil seiner Spiele einen Namen. Zu den bekanntesten Projekten zählen We Happy Few, Contrast und zuletzt South of Midnight.

Die gemeldeten Entlassungen würden sich in eine größere Entwicklung innerhalb von Microsoft Gaming einordnen. Seit geraumer Zeit wird über mögliche Einsparungen, Restrukturierungen und eine Neuausrichtung einzelner Teams innerhalb der Xbox-Organisation spekuliert.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft oder Compulsion Games zu den aktuellen Berichten liegt bislang nicht vor. Entsprechend sollte die Meldung bis zu einer Bestätigung mit Vorsicht betrachtet werden.