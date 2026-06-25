Compulsion Games: Erste Entlassungen beim South of Midnight-Studio – Gerücht

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Compulsion Games soll laut Bericht mit Entlassungen begonnen haben.

Bei Compulsion Games sollen laut aktuellen Berichten Entlassungen begonnen haben, womit das Studio hinter South of Midnight, We Happy Few und Contrast offenbar von den laufenden Umstrukturierungen innerhalb der Xbox-Sparte betroffen ist.

Die Information stammt vom Gaming-Reporter Rebs Gaming, der berichtet, dass am 25. Juni 2026 Stellenstreichungen bei dem kanadischen Entwicklerstudio begonnen haben sollen. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind, ist derzeit nicht bekannt.

Compulsion Games gehört seit 2018 zu den Xbox Game Studios und machte sich vor allem mit dem außergewöhnlichen Stil seiner Spiele einen Namen. Zu den bekanntesten Projekten zählen We Happy Few, Contrast und zuletzt South of Midnight.

Die gemeldeten Entlassungen würden sich in eine größere Entwicklung innerhalb von Microsoft Gaming einordnen. Seit geraumer Zeit wird über mögliche Einsparungen, Restrukturierungen und eine Neuausrichtung einzelner Teams innerhalb der Xbox-Organisation spekuliert.

Eine offizielle Stellungnahme von Microsoft oder Compulsion Games zu den aktuellen Berichten liegt bislang nicht vor. Entsprechend sollte die Meldung bis zu einer Bestätigung mit Vorsicht betrachtet werden.

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9 Kommentare Added

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  1. The Hills have Shice 253875 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.06.2026 - 17:37 Uhr

    Also ist die spannende Frage weiterhin, ob das Studio bestehen bleibt unter Xbox, man es verkauft, oder es geschlossen wird.

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  3. Krawallier 172535 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 25.06.2026 - 17:38 Uhr

    Habs gespielt und fand es jetzt nicht so besonders, aber Entlassungen sind natürlich immer mies.

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  4. Heikel 8400 XP Beginner Level 4 | 25.06.2026 - 17:41 Uhr

    Meines wissens nach stimmen die Infos und sind kein Gerücht, da sich auf LinkedIn bereits mehrere Entwickler zu Wort gemeldet haben und eine Entlassung bestätigt haben. Sollen geschätzt über 90 Mitarbeiter betroffen haben.

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  5. Robilein 1294200 XP Xboxdynasty Legend Platin | 25.06.2026 - 17:44 Uhr

    Oh man das wäre schade. Hoffe am Ende dass das Studio bestehen bleibt.

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  6. shadow moses 498320 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 25.06.2026 - 17:46 Uhr

    Vorhin nochmal SoM installiert. Will es ein zweites Mal durchspielen. Schade, dass es finanziell wohl nicht gereicht hat.

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