Compulsion Games schlägt nach dem Erfolg von South of Midnight einen neuen Weg ein.

Nach einer internen Neuaufstellung richtet Compulsion Games den Blick auf neue Kooperationen und möchte künftig enger mit Studios sowie Unternehmen aus der Spiele- und Entertainment-Branche zusammenarbeiten.

Das ehemalige Xbox-Studio erklärte in einer kurzen Mitteilung: „Wir bauen unsere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Studios aus der gesamten Spiele- und Unterhaltungsbranche aus.“

Damit signalisiert Compulsion Games, dass künftig verstärkt Partnerschaften außerhalb der eigenen Entwicklungsprojekte geprüft werden.

Welche Form diese Zusammenarbeit annehmen könnte, ließ das Studio bislang offen. Möglich wären unter anderem gemeinsame Projekte, kreative Kooperationen oder andere Formen der Zusammenarbeit innerhalb der Games- und Entertainment-Industrie. Konkrete Ankündigungen oder Partner wurden jedoch noch nicht genannt.

Die Mitteilung markiert den Beginn einer neuen Phase für Compulsion Games, das nach eigener Aussage seine Möglichkeiten zur Zusammenarbeit erweitern möchte. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.