Compulsion Games: Schlägt nach dem Erfolg von South of Midnight einen neuen Weg ein

Nach einer internen Neuaufstellung richtet Compulsion Games den Blick auf neue Kooperationen und möchte künftig enger mit Studios sowie Unternehmen aus der Spiele- und Entertainment-Branche zusammenarbeiten.
Das ehemalige Xbox-Studio erklärte in einer kurzen Mitteilung: „Wir bauen unsere Möglichkeiten zur Zusammenarbeit mit Studios aus der gesamten Spiele- und Unterhaltungsbranche aus.“
Damit signalisiert Compulsion Games, dass künftig verstärkt Partnerschaften außerhalb der eigenen Entwicklungsprojekte geprüft werden.
Welche Form diese Zusammenarbeit annehmen könnte, ließ das Studio bislang offen. Möglich wären unter anderem gemeinsame Projekte, kreative Kooperationen oder andere Formen der Zusammenarbeit innerhalb der Games- und Entertainment-Industrie. Konkrete Ankündigungen oder Partner wurden jedoch noch nicht genannt.
Die Mitteilung markiert den Beginn einer neuen Phase für Compulsion Games, das nach eigener Aussage seine Möglichkeiten zur Zusammenarbeit erweitern möchte. Weitere Details sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich habe South of Midnight wirklich gerne gezockt, hoffe das Studio schafft den Sprung 🙏.
Dieses Sweet Baby Inc. versuchte Spiel war alles, aber definitiv kein Erfolg…
South of Midnight war ein Erfolg? Gibt es da konkrete Zahlen, die das belegen?
Würde bedeuten, dass man in Zukunft auch Filme und Serien erwarten kann.
Fände ich auf jeden Fall super, denn das Potential dazu haben sie ja.
War für mich ein mittelmäßiges Game und nicht mehr.