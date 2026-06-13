Compulsion Games: Studio soll laut Gerücht vor der Schließung stehen

Ein neues Gerücht sorgt derzeit für Unruhe innerhalb der Xbox-Community. Demnach könnte das Xbox-Studio Compulsion Games von einer möglichen Schließung betroffen sein.

Auslöser der Spekulationen ist ein Beitrag eines Nutzers im Gaming-Forum ResetEra. Dort behauptet die Person, dass Freunde von ihr bei einem Microsoft-Studio entlassen worden seien und das betreffende Studio geschlossen werde.

Auf Nachfrage anderer Nutzer, um welches Studio es sich handeln soll, wurde angeblich Compulsion Games genannt.

Aktuell gibt es jedoch keinerlei offizielle Bestätigung durch Microsoft oder Compulsion Games. Auch bekannte Insider und Branchenquellen haben die Behauptung bislang nicht bestätigt.

Das Studio aus Montréal gehört seit 2018 zu den Xbox Game Studios und veröffentlichte zuletzt das Action-Adventure South of Midnight. Entsprechend würde eine mögliche Schließung überraschend kommen.

Zum jetzigen Zeitpunkt handelt es sich ausschließlich um ein unbestätigtes Gerücht aus einem Forenbeitrag. Solange Microsoft keine Stellungnahme veröffentlicht oder weitere glaubwürdige Quellen die Meldung bestätigen, sollte die Information mit entsprechender Vorsicht betrachtet werden.

Wir halten euch über mögliche Entwicklungen auf dem Laufenden.