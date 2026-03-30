Compulsion Games: Studio sucht Entwickler für geheimnisvolles Projekt

Compulsion Games hat erste konkrete Hinweise auf sein nächstes Projekt geliefert. Über aktuelle Stellenausschreibungen bestätigt das Studio, dass bereits an einer neuen, bislang unangekündigten Marke gearbeitet wird.

In den veröffentlichten Jobangeboten ist mehrfach von einer „faszinierenden, faszinierenden und völlig neuen IP“ die Rede. Damit wird deutlich, dass es sich nicht um eine Fortsetzung bestehender Projekte handelt, sondern um eine komplett neue Spielidee. Gleichzeitig hebt das Studio hervor, dass weiterhin das gleiche Team an Bord ist, das bereits an früheren Titeln gearbeitet hat.

Gesucht werden unter anderem Entwickler in den Bereichen Programmierung, Design und Grafik. Zu den unbefristeten Positionen zählen ein Lead Gameplay Programmer sowie ein Engine Programmer. Ergänzend werden mehrere befristete Rollen ausgeschrieben, darunter Gameplay Programmer, ein Senior Level Designer sowie ein Senior Character Artist.

Die Ausschreibungen zeigen, dass sich das Projekt noch in einer frühen Phase befindet und aktuell aktiv aufgebaut wird. Konkrete Details zu Setting, Gameplay oder Plattformen wurden bislang nicht genannt.

Ein Release-Zeitraum oder eine offizielle Ankündigung des Spiels steht derzeit noch aus.