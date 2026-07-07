Compulsion Games: Studio verlässt Xbox und wird wieder unabhängig

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Compulsion Games kehrt in die Unabhängigkeit zurück – Trennung von Xbox offiziell bestätigt.

Compulsion Games hat offiziell bestätigt, dass das Studio nach seiner Zeit unter dem Dach von Xbox wieder in die Unabhängigkeit zurückkehrt.

Das Studio wurde ursprünglich 2009 als unabhängiges Entwicklerteam gegründet und ist für erzählerisch geprägte Spiele wie Contrast, We Happy Few und South of Midnight bekannt.

In einem offiziellen Statement bedankt sich das Studio bei Xbox für die Unterstützung in den vergangenen Jahren und betont, dass die Partnerschaft geholfen habe, eigene Projekte weltweit zu veröffentlichen. Gleichzeitig wird bestätigt, dass die Rechte an den genannten Marken im Zuge der Rückkehr in die Unabhängigkeit beim Studio verbleiben.

Künftig will Compulsion Games wieder eigenständig arbeiten und sich weiterhin auf charakterstarke, erzählerische Spiele konzentrieren. Im Mittelpunkt steht dabei laut Studio der Anspruch, „besondere Geschichten zu erzählen, die Spieler emotional erreichen“.

Parallel dazu liegt der Fokus aktuell auf der Stabilisierung des Teams während der Übergangsphase. Das Studio zeigt sich überzeugt, dass dieser Schritt langfristig neue kreative Freiheiten eröffnet und die eigene Identität stärkt.

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50 Kommentare Added

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  1. Hey Iceman 924375 XP Xboxdynasty All Star Onyx | 07.07.2026 - 18:51 Uhr

    Dann noch schnell South of Midnight spielen bevor es den GP verlässt 🤔

    0

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