Conan Exiles: Age of Heroes haucht dem Spiel neues Leben ein

Zwei neue Features werden mit dem Age of Heroes-Update für Conan Exiles eingeführt.

Conan Exiles, das Open-World-Survival-Sandbox-Spiel von Funcom, begrüßt das Zeitalter der Helden, seine dritte Saison kostenloser großer Inhaltsupdates.

Das erste Kapitel dieser neuen Saison, das im Oktober erscheint, bringt zwei wichtige neue Features.

Das erste führt eine brandneue Art von Spielercharakteren ein, die man rekrutieren und mit denen man Abenteuer erleben kann.Das zweite haucht der Spielerbasis ein noch nie dagewesenes Maß an Leben ein, indem es Thralls – den Dienern und Kämpfern des Spielers – realistisches Verhalten und Interaktionen verleiht.

Das erste Kapitel von Age of Heroes enthält die ersten Companion-Charaktere – Freya, die Kriegerin der Aesir, und Liu Fei, den Zauberer der Khitan.

Jeder dieser vollständig vertonten Charaktere hat seine eigene Geschichte, durch die der Spieler ihn begleiten kann.

Auf diesen epischen Reisen werden die Fähigkeiten jedes Begleiters von den Ereignissen und den Entscheidungen des Spielers beeinflusst.

Weitere Gefährten sind für spätere Kapitel geplant.

Das zweite wichtige Feature in Kapitel 1 sind die lebendigen Siedlungen – sie verwandeln die Sklaven in lebende, atmende Bewohner der Basis des Spielers, die ihr Leben leben, sich äußern und sogar Handwerksstationen betreiben.

Sie verhalten sich nicht nur wie echte Menschen mit Bedürfnissen wie Essen und Schlafen, sondern verteidigen auch ihr Zuhause, wenn sie bedroht werden. Wie bei jedem Update werden die neuen Funktionen von Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Lebensqualität begleitet.

The Age of Heroes läutet weitere Änderungen in Conan Exiles ein. Zwischen jedem Kapitel-Update wird ein weiteres, kleineres Update erscheinen, das sich auf Events, Lebensqualität und Fehlerbehebungen konzentriert.

Darüber hinaus wurde der Battle Pass eingestellt, und die daran arbeitenden Personen werden auf alle anderen Bereiche des Spiels verteilt. Der Basar-Itemshop bleibt bestehen.

Age of Heroes erscheint im Oktober für PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One und Xbox Game Pass.