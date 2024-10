Conan Exiles: Age of Heroes-Update jetzt verfügbar

Funcom freut sich, das Zeitalter der Helden für Conan Exiles, die Open-World-Survival-Sandbox, die in den wilden Ländern von Conan dem Barbaren spielt, zu veröffentlichen.

Diese neue Update-Saison, die mit Kapitel 1 beginnt, enthält zwei brandneue, vollständig vertonte Begleiter-Charaktere mit einzigartigen Vorteilen und eigenen epischen Questlinien.

Darüber hinaus wurden mit dem heutigen Update die Arbeiterthralls vollständig überarbeitet, um lebendige, geschäftige Spielersiedlungen zu schaffen.

Lernt einen der neuen Gefährten im neuen Cinematic-Trailer kennen, um einen Vorgeschmack auf die Rache zu bekommen, die den Aesir-Krieger antreibt.

Seit der Veröffentlichung von Age of Sorcery im Jahr 2022 ist der Inhalt von Conan Exiles beträchtlich gewachsen: Sorcery, neue Begegnungen, Clan-Horde, die Belagerung von al-Merayah, Tavernenbau, Fatalities und mehrere größere oder komplette Systemüberarbeitungen für Dinge wie Kampf, Beute und Säuberungen. Und das, ohne den Berg an kosmetischen Rüstungen, Waffen, Baustilen und mehr zu erwähnen.

Im Zeitalter der Helden werden die Spieler aus der Asche des Krieges in eine neue Dämmerung aufsteigen. Helden in den Verbannten Ländern brauchen Hilfe. Findet sie und nehmt ihre Suche auf, um ihre Loyalität zu gewinnen. Während ihr sie auf ihrer Reise begleitet, erhält jeder dieser vollständig vertonten Charaktere einzigartige Vorteile, die auf euren Handlungen und Entscheidungen basieren.

Das zweite große Feature in Age of Heroes verwandelt die Arbeitersklaven von statischen Arbeitsplatzverbesserungen in lebende, atmende Menschen mit Bedürfnissen und Reaktionen auf die Welt um sie herum. Werdet Zeuge, wie sich eure Basis in eine belebte Stadt verwandelt, die von euren Anhängern bevölkert wird.

Außerdem wurde dem Basar-Itemshop eine große Erweiterung des argossischen Baukastens hinzugefügt, einschließlich des wunderschön detaillierten Observatoriums, zusammen mit vielen anderen einzigartigen Looks, von piktischen Waffen und Rüstungen bis hin zu Innendekorationen.

Conan Exiles

ist ab sofort für PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One und Xbox Game Pass erhältlich.