Conan Exiles: Age of Sorcery Update veröffentlicht

Autor:, in / Conan Exiles

Conan Exiles 3.0-Update „Age of Sorcery“ ist verfügbar!

Funcom gibt bekannt, dass Age of Sorcery ab sofort erhältlich ist. Es ist das größte kostenlose Update seit dem Launch von Conan Exiles. Endlich ist die Zeit reif für das Feature, auf das sich die Community mit Abstand am meisten gefreut hat: Magie.

Spieler können sich in die dunkle Verdorbenheit stürzen, ihre Sklaven für Blut opfern und Dämonen, untote Verbündete und mehr heraufbeschwören, um die wilden Exiled Lands zu überleben und zu dominieren. Auf die Spieler warten neue Perks und ein überarbeitetes Attribute-System. Durch ein brandneues Bau-Interface und einen Kreativmodus können Festungen nun schneller als je zuvor errichtet werden.

Der Beginn der neuen Ära kann hier im Launch-Trailer bestaunt werden.

Age of Sorcery ist das erste Update, das einem komplett neuen Model des Spiels folgt. Während die Gameplay-Inhalte und neuen Features kostenlos verfügbar sind, können Spieler Conan Exiles durch bezahlte Cosmetics unterstützen, die an einen Battle Pass und den Item Shop gebunden sind. Weitere Updates sind bereits in Planung, bleiben dem Thema verschiedener Zeitalter (Ages) treu und enthalten stets mehrere Kapitel.

Die wahrscheinlich größte Änderung, die Spieler sofort bemerken werden, ist die Menge an Auswahlmöglichkeiten bei der Charaktererstellung. Sie können eine Portion ihrer Lebensenergie für Zauberei und Verdorbenheit opfern, in die Rolle eines unzähmbaren Barbaren schlüpfen, oder mit beidem experimentieren. Begegnungen mit anderen Spielern in den Exiled Lands verändern sich dadurch maßgeblich.

Der Battle Pass besteht ausschließlich aus kosmetischen Items, darunter Gebäudeteilen in Zauber-Optik, Rüstungen, Waffen, Reittieren und vieles mehr. Durch das Abschließen von Herausforderungen kann der Battle Pass hochgelevelt werden, um Belohnungen zu erhalten. Einige von ihnen sind für alle Spieler kostenlos.

Conan Exiles erhielt seit Launch regelmäßig Updates und bietet eine riesige Menge an Inhalten. Das Spiel kann vom 1. – 8. September auf Steam und vom 8. – 11. September auf Xbox kostenlos getestet werden. Conan Exiles ist auch via Game Pass erhältlich.