Conan Exiles: Kein Enhanced-Grafik-Update für Konsolen

Funcom kündigt heute in Zusammenarbeit mit Inflexion Games Conan Exiles Enhanced an, ein kostenloses, umfangreiches grafisches Update für das Survival-Game Conan Exiles. Das Update ist für alle verfügbar, die Conan Exiles auf Steam besitzen.

Zwar gibt es derzeit keine Pläne, dieses Update auf Konsolen zu bringen, doch schließen Funcom und Inflexion eine zukünftige Veröffentlichung auf diesen Plattformen nicht aus.

Conan Exiles Enhanced wird am 05. Mai für alle Besitzer von Conan Exiles auf Steam verfügbar sein. Das grafische Update dient als Geschenk an ehemalige, aktuelle und zukünftige Steam-Spieler des Spiels, da es am 08. Mai das achte Jubiläum feiert.

Conan Exiles Enhanced wurde mit der Unreal Engine 5 entwickelt und vereint acht Jahre an Inhalten, die seit der Veröffentlichung erschienen sind, zu einem vollständig überarbeiteten Spielerlebnis mit verbesserter Grafik, höherer Leistung und moderner Rendering-Technologie.

Das Update haucht der Welt von Conan neues Leben ein und bietet sowohl neuen Spielenden als auch langjährigen Fans ein noch intensiveres Spielerlebnis.

Dank der Unreal Engine 5 zielt die verbesserte Version auf flüssiges Gameplay mit über 60 FPS bei den Einstellungen Niedrig, Mittel, Hoch und Ultra auf den meisten PCs ab und bietet gleichzeitig eine starke Leistung auf dem Steam Deck.

Zum ersten Mal können Spieler, die die Erweiterung Isle of Siptah besitzen, nun auch frei zwischen den Exiled Lands und der Isle of Siptah hin- und herreisen. Die beiden Regionen sind nun zu einem zusammenhängenden Spielerlebnis verschmolzen, sodass Spieler beide vollständig erkunden können, anstatt sich zu Beginn des Spiels für eine entscheiden zu müssen.

Im Mehrspielermodus kann nun jeder Server beide Karten gleichzeitig unterstützen. Dies erweitert den verfügbaren Spielbereich für diejenigen, die die Erweiterung Isle of Siptah besitzen, erheblich.

Weitere Informationen über das Update, was es beinhaltet, wie der Übergang ablaufen wird und wie Spieler darauf zugreifen können, gibt es in den heute veröffentlichten FAQs.

„Conan ist seit fast zwei Jahrzehnten das Herzstück von Funcom und mit dem neuen Enhanced-Upgrade schreibt Conan Exiles seine Erfolgsgeschichte in der Welt der Videospiele weiter fort“, sagt Chief Creative Officer Joel Bylos. „Wir wissen, dass solche Upgrades oft zu einem Aufpreis verkauft oder als separates, verbessertes Produkt veröffentlicht werden, aber wir wollten dies unseren Fans, den früheren, den heutigen und den zukünftigen, kostenlos anbieten, als Jubiläumsgeschenk und als Zeichen unserer Wertschätzung für ihre Unterstützung. Wir sind sehr stolz auf dieses Spiel und die Arbeit, die unser Team über die Jahre hineingesteckt hat, und wir möchten, dass dieses Upgrade dem Spiel noch lange Zeit neues Leben und neue Energie einhaucht.“ „Es ist uns eine Ehre, gemeinsam mit Funcom an der Umstellung von Conan Exiles auf die Unreal Engine 5 zu arbeiten. Ein so beliebtes Spiel mit neuer Technologie, Materialien und Shadern, einer neuen Benutzeroberfläche sowie einer Reihe von Verbesserungen der Spielqualität zu aktualisieren, schafft eine neue Grundlage für das nächste Jahrzehnt voller Abenteuer für Spielende auf der ganzen Welt“, sagt Aaryn Flynn, CEO von Inflexion Games.

Seit dem Start am 08. Mai 2018 haben über 15 Millionen Spieler die wilden Landschaften von Conan Exile erkundet, das im Robert-E.-Howard-Universum angesiedelt ist.

Conan Exiles Enhanced erscheint am 05. Mai 2026 als kostenloses Upgrade für alle Besitzer der Steam-Version des Spiels. Es gibt derzeit keine Pläne, das Update für Konsolen, den Epic Games Store oder den Windows PC Store zu veröffentlichen, doch Funcom und Inflexion schließen eine zukünftige Veröffentlichung für diese Plattformen nicht aus.