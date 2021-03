Conker: Live & Reloaded: RARE feiert 20. Geburtstag von Conker

Ein ziemlich freches und verkatertes Eichhörnchen hat heute vor 20 Jahren die Xbox-Herzen im Sturm erobert.

Conker wird heute 20 Jahre alt und feiert seinen Geburtstag. Wir gratulieren ganz herzlich, pusten mit die Kerzen aus und wünschen uns dabei eine Fortsetzung von Conker im neuen Jahr, wer noch?

20 years ago today, a certain saucy squirrel woke up hungover and shuffled himself and his colourful cast of associates into the hearts of many (and probably stole their aspirin, too). Congrats on the milestone, old chap. Once you hit 21 you can legally have a pint in America. pic.twitter.com/nALf9zdvUe

— Rare Ltd. (@RareLtd) March 5, 2021