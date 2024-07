CONSCRIPT: Survival-Horror im Ersten Weltkrieg

Autor:, in / CONSCRIPT

Der australische Entwickler Catchweight Studio und Team17 Digital haben heute ihr Survival-Horror-Spiel CONSCRIPT für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und PC veröffentlicht.

CONSCRIPT führt die Spieler tief in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs und bietet ein Survival-Horror-Erlebnis, das von den Klassikern des Genres inspiriert ist. In der Schlacht von Verdun im Jahr 1916 schlüpft der Spieler in die Rolle eines einsamen französischen Soldaten, der nach seinem vermissten Bruder sucht, Vorräte zusammensucht, intensive Kämpfe mit feindlichen Soldaten überlebt und komplexe Rätsel löst.