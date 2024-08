Console Wars The Card Game: Spieleindustrie auf die Schippe genommen

Mit Console Wars The Card Game stellte XboxEra ein neues Kickstarter-Projekt vorgestellt, eine satirische, parodistische Betrachtung der Spieleindustrie und des Wettbewerbs, der seit jeher zwischen Videospielplattformen, Publishern und den Spielern selbst besteht.

Um die Konsolenkriege zu gewinnen, sind Inhalte das A und O, und der Besitz des geistigen Eigentums an den besten Spielen ist alles.

Um als Sieger hervorzugehen, müssen die Spieler um den Besitz von 4 kompletten IP-Sets aus verschiedenen Genres kämpfen, von actiongeladenen Ego-Shootern über kultige Plattformer bis hin zu tiefgründigen, komplexen RPGs.

Während des Spiels versucht ihr, so viele Fans wie möglich zu sammeln – ohne sie habt ihr kein Momentum und wohl auch keine Plattform – also ist es entscheidend, die Fans zu halten, um eure wertvollen Spiele-Franchises zu behalten.

Werdet ihr siegreich daraus hervorgehen? Könnt ihr das unerbittliche Auf und Ab der Videospielbranche überleben? Findet heraus, ob ihr das Zeug dazu habt, die Konsolenkriege wirklich zu gewinnen, indem ihr das Projekt auf Kickstarter unterstützt!

Jon Clarke, Mitbegründer von XboxEra, sagte: „Konsolenkriege sind etwas, das die gesamte Branche kennt und aktiv ablehnt. Wie wäre es also, wenn wir diese ganze Giftigkeit, diesen ganzen Online-Hass, in etwas Positives und Lustiges verwandeln würden? Etwas, bei dem wir alle gemeinsam darauf zeigen und darüber lachen könnten, wie lächerlich das Konzept der Konsolenkriege ist? So ist Console Wars The Card Game entstanden.“

„Inspiriert von den vielen Kartenspielen, die ich bereits spiele, wollte ich etwas noch Strategischeres, Bösartigeres und Lustigeres schaffen. Wie ich bei den Spieltests im letzten Jahr gesehen habe, glaube ich wirklich, dass es das ist, was Console Wars The Card Game ist!“