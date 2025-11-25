Constance: Indie-Spiel im Metroidvania-Stil ab 2026 für Konsolen

Das mit Spannung erwartete Indie-Spiel „Constance“ im Metroidvania-Stil ist jetzt für PC erhältlich. Ab 2026 dann auch für Konsolen!

Blue Backpack und die Co-Publishing-Partner ByteRockers‘ Games und PARCO GAMES freuen sich, bekannt zu geben, dass ihr mit Spannung erwartetes handgezeichnetes 2D-Metroidvania-Spiel Constance ab sofort auf Steam für 19,99 $ / 19,99 € / 16,75 £ mit einem Startrabatt von 10 % erhältlich ist.

Das Spiel wird 2026 für PS5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch/Switch 2 erscheinen.

Constance wurde von der Presse aufgrund seiner Metroidvania-Erkundung, seiner flüssigen Plattform- und Kampfsysteme und seiner Themen rund um die psychische Gesundheit mit Spielen wie Hollow Knight und Celeste verglichen.

In Constance kannst du dich in Farbe verwandeln, um in den Boden und die Wände einzutauchen, durch die Luft und Feinde zu schneiden und eine Reihe einzigartiger Pinseltechniken einzusetzen, um einen konstanten Flow-Zustand zu erleben.

Aber Vorsicht: Der Einsatz deiner Pinseltechniken beschädigt deine Farbe. Wenn du dich zu sehr auf sie verlässt, wirst du vollständig beschädigt, also lerne, ein Gleichgewicht zu finden!